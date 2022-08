Se volvió mujer: Tras llegar a TV Azteca y sin exclusividad en Televisa, galán de novelas deja 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien hace unos años traicionó a Televisa uniéndose a la empresa de la competencia TV Azteca, tiene en shock a todos sus seguidores y fans debido a que este miércoles 24 de agosto quedó fuera del programa Hoy y la producción ya presentó a su reemplazo. Se trata del controversial Arath de la Torre, quien llegó al elenco del matutino hace apenas 1 año.

En las últimas semanas el presentador oriundo de Cancún, Quintana Roo, había estado desatando tremendo furor entre su amplia comunidad de admiradores gracias al excelente trabajo que hizo imitando a Ema Pulido con el personaje de 'Ema Encerado', para el cual se dejaba ver vestido de mujer. Durante toda la temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy Arath apareció luciendo tacones, ropa femenina, maquillaje y peluca, luciendo idéntica a la maestra de baile.

Fuente: Instagram @arathdelatorre

Como se recordará, el esposo de la guapísima actriz Susy Lu empezó su carrera en la empresa de San Ángel protagonizando telenovelas como Soñadoras y Amigas y rivales pero sin duda alguna su fuerte más grande ha sido la comedia. Esta rama del entretenimiento ha podido alcanzar la fama con los programas La Parodia, Los Simuladores, El privilegio de mandar, entre otros, y además causó furor al protagonizar el melodrama Una familia con suerte.

De la Torre se encuentra a punto de cumplir 30 años de carrera en Televisa, sin embargo, existe el rumor de que ya no cuenta con contrato de exclusividad. Resulta que durante el pasado 2020 el presentador cancunense hizo su debut en la empresa del Ajusco apareciendo como invitado especial en el programa La Resolana conducido por su colega 'El Capi' Pérez, quien trabaja en el matutino de la competencia Venga la Alegría.

Durante la mañana de este miércoles 24 de agosto Arath no se presentó a trabajar en el foro del matutino Hoy y la producción llamó a un conductor invitado para que cubriera su ausencia. El elegido en esta ocasión fue 'El Indio Brayan', quien estuvo acompañando al resto del elenco integrado por Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Galilea Montijo, Paul Stanley y Tania Rincón.

Arath deja 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Cabe resaltar que hasta el momento De la Torre no ha detallado la razón por la que otra vez no se presentó a trabajar. No obstante, hay que recordar que en las últimas semanas el actor de 47 años había estado dejando la conducción de Hoy por otros compromisos laborales. En la actualidad tiene una apretada agenda de trabajo pues además de este matutino, también está grabando la nueva temporada de El privilegio de mandar y también participa en la segunda temporada del reality El Retador.

Fuente: Instagram @arathdelatorre

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy