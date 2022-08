Subió 20 kilos: Tras 13 años retirada de Televisa, actriz llega a 'Hoy' irreconocible y enferma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace poco confesó que se está quedando ciega debido a una difícil enfermedad, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy luego de 13 años retirada de la actuación y dejó en shock a todos los televidentes debido a que está irreconocible. Se trata de la actriz mexicana Allisson Lozz, quien hizo su último proyecto en esta empresa en 2009 y se trató de En nombre del amor.

La mañana de este miércoles 24 de agosto en las redes sociales del matutino del Canal de Las Estrellas publicaron una nota para mostrar cómo luce el elenco del mencionado melodrama en la actualidad y quien más sorprendió con su apariencia fue Allisson. En este proyecto la originaria de Chihuahua compartió rol estelar con Sebastián Zurita, mientras que los antagónicos corrieron a cargo de las experimentadas actrices Leticia Calderón y Altaír Jarabo.

Fuente: Twitter @programa_hoy

La mexicana, quien ahora tiene 30 años, hizo su debut en la empresa de San Ángel cuando apenas tenía 10 años participando en el reality Código F.A.M.A. y luego se consolidó como una gran actriz en los melodramas Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde y Al diablo con los guapos. Tras abandonar su carrera artística, Lozz se mudó a Estados Unidos y está completamente enfocada a su familia y a Dios.

Allisson y su familia

La actriz adquirió una enorme fe por la religión, forma parte de la comunidad de los Testigos de Jehová y se dice feliz con la vida que lleva fuera de los foros de grabación. Hace algunos meses su nombre se colocó en tendencia en las redes pues sus seguidores la identificaron y descubrieron que luego de retirarse de la televisión, ahora trabaja como vendedora de cosméticos para una importante compañía.

Los fans de Allison lograron identificarla aunque luce muy distinta a cuando estaba al aire en Televisa. Se sabe que la chihuahuense padece hipotiroidismo y esta enfermedad la hizo subir 20 kilos, además de que cada cierto tiempo aparece con nuevo 'look' pues ama usar pelucas y atuendos muy peculiares. La joven influencer confesó que una de las cosas que la orillaron a renunciar a su carrera como actriz fue el abuso laboral que sufrió.

Antes y después de Allisson Lozz

Saben que cuando estaba en el medio, sobre todo en el último año, me la pasaba enojada, vivía enojada estaba harta de que abusaran de mí, por ser chiquita, por verme así sola... algunas personas de la producción eran muy malas conmigo, me veían chiquita", contó en su Instagram.

Lamentablemente hace poco Lozz confesó que podría acabar ciega a temprana edad pues tiene muy mala visión y aunque trató de corregirla con una cirugía, médicos tanto mexicanos como estadounidenses le confirmaron que no era candidata debido a que su córnea estaba "muy mal": "Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", declaró meses atrás.

Fuente: Instagram @allisson.gtz

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy