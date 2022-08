Subió 40 kilos: Tras 4 años desaparecida de Televisa, actriz vuelve a las novelas y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien este 2022 por fin reapareció en Televisa luego de permanecer 4 años desaparecida, causó tremendo impacto debido a que hace algunas horas dio una entrevista exclusiva al programa Hoy e hizo fuertes declaraciones acerca de su matrimonio. Se trata de la guapa Ariadne Díaz, quien acaba de regresar a la actuación protagonizando el melodrama Vencer la ausencia.

La oriunda de Puerto Vallarta, Jalisco, había hecho su última novela Tenías que ser tú en 2018 ya que había decidido hacer una pausa en su carrera para enfocarse en su familia y en su único hijo Diego, quien nació en 2016 fruto de su relación con Marcus Ornellas. Hay que recordar que Ariadne hizo su debut cuando apenas tenía 20 años y fue invitada a participar en el melodrama Muchachitas como tú (2007).

Luego actuó en otras producciones como Al diablo con los guapos (2008), La Malquerida (2014) y La doble vida de Estela Carrillo (2017) pero sin duda alguna uno de sus mayores retos fue ser protagonista de la telenovela Llena de amor (2010-2011) al lado de Valentino Lanús, donde tuvo la labor de interpretar al entrañable personaje de 'Marianela', una joven con sobrepeso que al final de la historia tiene una dramática transformación.

Para lograr el físico que le exigía este papel, Ariadne usó una pesada botarga que al tiempo le trajo severos problemas de salud: "Pasé por presión baja, me llevaron suero porque me estaba desmayando... Tuve dolores de espalda que yo creí que eran porque estaba parada mucho tiempo, pero la botarga no solo era pesada, era muy estorbosa e incómoda", declaró la actriz hace un tiempo al hablar sobre este proyecto.

Ahora Díaz está teniendo un increíble éxito en su regreso a la pantalla del Canal de Las Estrellas con Vencer la ausencia, donde es una de las cuatro protagonistas y hace pareja con Danilo Carrera. La mañana de ayer martes 23 de agosto la guapísima tapatía apareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en donde hizo insólitas declaraciones sobre su matrimonio con Marcus y aseguró, no son la pareja perfecta.

La actriz de 36 años declaró que aunque sus seguidores consideran que ella y el brasileño son un ejemplo a seguir, también tienen sus diferencias como cualquier relación: "Siempre le digo a la gente que no deseen lo que no tienen ¡si supieran! todas las parejas tienen sus altibajos". No obstante, Ariadne resaltó que se siente una mujer muy afortunada con la pareja que tiene ahora y señaló que ella y Ornellas se tienen plena confianza.

Me siento afortunada de encontrar un hombre que me ama, me respeta y me apoya en mi carrera".

La entrevistada descartó que ella se ponga celosa de las escenas candentes que protagoniza su marido con otras actrices y dijo que ambos entienden cómo es su carrera. No obstante, Díaz admitió que en el pasado sí tuvo actitudes de este tipo y cierta inseguridad: "Yo no soy celosa, creo que lo fui cuando más joven, por inmadura talvez, chance y la gente con la que anduve en ese momento no me daba seguridad", compartió y también negó que tenga una mala relación con la familia de su esposo.

