Televisa está de luto: Muere primera actriz y filtran su último VIDEO con vida; pidió este deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo Televisa y el mundo del espectáculo en general sigue de luto y consternado por la muerte de la primerísima actriz Anabel Gutiérrez, cuyo fallecimiento se reportó durante la noche del pasado domingo 21 de agosto. Hace algunas horas su nieta, la joven actriz Macarena García, estremeció a miles de internautas y artistas al compartir el último video con vida de la diva del Cine de Oro mexicano.

Fuente: Twitter @programa_hoy

La originaria de Puebla participó en exitosas películas como Huracán Ramírez, Muchachas de Uniforme, Deseada, Rostros Olvidados, entre otras, pero sin duda alguna el más grande logro de su carrera fue participar en el filme Escuela de vagabundos de 1955. Asimismo, llegó a trabajar en la televisora de San Ángel y uno de los proyectos más recordados fue participar en el programa Chespirito con el personaje de 'Doña Espotaverderona' la madre de 'La Chimoltrufia'.

Doña Anabel tuvo pequeñas participaciones en exitosas telenovelas como México 1900 (1964), Alguna vez tendremos alas (1997), ¡Vivan los niños! (2002), Bajo la misma piel (2003) y Lola, érase una vez (2007) fue la última. En un a entrevista con Televisa Espectáculos su hija, la actriz Amairani, compartió que su madre tuvo una muerte bastante tranquila y explicó que se dio por causas naturales propias de una mujer de 90 años.

Fuente: Internet

Gracias a Dios mi dos padres se fueron como reyes, son luces, mi mami dejó de respirar, no tuvimos la necesidad de hacerla sufrir en un hospital".

Asimismo, Amairani compartió que su madre le hizo una petición muy especial antes de partir y es que dijo que su último deseo era ser cremada y que tiraran sus cenizas al viento: "Ayer bromeábamos porque me decía 'a mí me echan al viento' y le decía 'con un cuete o cómo le hago'". Además la querida actriz explicó que las cenizas de su famosa madre serían distribuidas entre ella y sus dos hermanas, asegurando que fue un acuerdo colectivo y no tienen ningún tipo de pleito.

Por su parte, hace algunas horas su hija Macarena aprovechó su cuenta oficial de Instagram para despedirse de doña Anabel y estremeció a todos sus seguidores con el video que publicó. Resulta que la joven protagonista del nuevo melodrama Mi Secreto compartió una de las últimas grabaciones con vida que hay de su abuela, en donde se aprecia su avanzado estado de edad y aparece usando oxígeno para facilitar su respiración.

Vuela alto estrellita", escribió García al mismo tiempo que acompañó su video con la canción de La bikina.

Maca se despide de su abuela

Estas imágenes de la diva mexicana contrastan mucho con las últimas que existían de ella. Durante el 2018 Gutiérrez reapareció en el Canal de Las Estrellas a través de una entrevista que brindó al programa Cuéntamelo YA! en su celebración de cumpleaños número 87. En ese momento doña Anabel había manifestado su deseo de volver a trabajar, poniendo de ejemplo que otras actrices de su edad seguían activas en el medio.

Tengo muchas ganas de vivir, tengo mucha gente por quien vivir, tengo ganas de seguir viviendo... me gustaría hacer un papelito chiquito, porque ya estoy medio sorda, pero sí me gustaría", expresó en aquel momento.

Fuente: YouTube Las Estrellas

Fuente: Tribuna e Instagram @macagarciar