Tunden a Alejandro Fernández con memes por su forma de vestir y él responde con contundente mensaje

Ciudad de México.- De nueva cuenta el intérprete de música ranchera Alejandro Fernández logró apoderarse de la atención en las redes sociales y puso de cabeza a miles de internautas pero en esta ocasión no por algún escándalo. Resulta que los usuarios de Internet se están burlando del cantante mexicano y además lo llenaron de memes por los peculiares atuendos que lució en sus vacaciones en Italia.

Durante las últimas horas el padre del querido Álex Fernández se volvió tendencia en Twitter y es que nadie ha podido de dejar de hablar sobre los 'looks' que estuvo modelando durante los últimos días. A través de su cuenta oficial de Instagram, el llamado 'El Potrillo' publicó una serie de fotografías en las que deja ver que optó por dejarse crecer el cabello y varios de sus detractores consideran que "ya parece señora".

Alejandro no ha parado de recibir comparaciones y más de uno señala que tiene un enorme parecido con la política mexicana Olga Sánchez Cordero, mientras que otros señalan que luce muy similar a la gran Chabela Vargas. El intérprete de canciones como Me dediqué a perderte y Hoy tengo ganas de ti se estuvo dejando ver con prendas de estampado de flores, shorts de mezclilla, lentes para el sol, relojes y accesorios.

Muchos de los internautas han interpretado que Alejandro estaría usando estos atuendos con mayor libertad luego de la muerte de su padre Vicente Fernández, quien era considerado un hombre homofóbico pues años antes de partir él mismo 'Charro de Huentitán' declaró que él rechazaría la donación de un órgano si este proviene de un hombre gay. Hay que recordar que desde siempre se ha especulado que 'El Potrillo' sería homosexual, aunque él jamás ha confirmado esta versión.

El menor de los hijos de 'Don Chente' lanzó una fuerte indirecta durante la madrugada luego de darse cuenta que en las redes sociales se lo estaban comiendo vivo. Alejandro le pidió a todos sus seguidores que se enfoquen en sus vidas y aseguró que él está viviendo un momento pleno: "No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer #yoestoymuyfeliz", escribió en Instagram.

Mientras que en una entrevista con medios como el programa Venga la Alegría a su llegada al Aeropuerto de la CDMX, el novio de la modelo Karla Laveaga volvió a responder a todos quienes lo critican y les aseguró que no le afecta lo que digan o piensen de él, además de que resaltó que a su ver los atuendos que lució en las playas italianas no tienen nada de extraordinario o raro.

Estoy de vacaciones no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa... no traigo nuevo look, así soy, ni modo de que me haya pintado el cabello de blanco".