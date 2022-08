Adiós TV Azteca: Tras hundir a Legarreta y amorío con ejecutivo de Televisa, conductora deja 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien habría sido vetada de Televisa luego de su sonado romance con un poderoso ejecutivo y además por su pleito con Andrea Legarreta, dejó el elenco del programa Venga la Alegría este jueves 25 de agosto y el público de TV Azteca quedó en shock. La también actriz se integró a esta emisión en enero de 2019 luego de haber atravesado una dura etapa de desempleo y desprecios fuera de la empresa.

Se trata de la guapísima Anette Cuburu, quien fue esposa del directivo de San Ángel Alejandro Benítez a quien culpa de haberle arruinado la carrera pues dice que él la mandó a vetar "de todos lados" y la dejó sin trabajo por años: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", reveló la presentadora.

La originaria de Baja California estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y uno de sus primeros proyectos ahí fue la serie de comedia ¿Qué nos pasa? además de que también apareció en algunos capítulos de Mujer, casos de la vida real. En 1999 optó por unirse al Ajusco para realizar la telenovela El candidato, además de que trabajó en Lo que callamos las mujeres y luego de unió al elenco de Con sello de mujer.

Luego de que se casó con Alejandro Benítez, Anette volvió a Televisa como conductora de Hoy, donde dijo jamás tuvo una buena relación con su compañera Andrea Legarreta. La presentadora aseguró que la esposa de Erik Rubín era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante pues aseguró que no lo quería. Andy respondió contundente a estos mensajes y aseguró que en ningún momento ella la había tratado mal y que no sabía de qué venían sus declaraciones.

Anette acusó a Andrea de inventarle chismes

Lamentablemente este jueves 24 de agosto la llamada 'Güera Cachanilla' volvió a salir del aire en la empresa del Ajusco y no apareció conduciendo el matutino Venga la Alegría. Al inicio de la transmisión del programa se pudo ver que en el foro se encontraban Kristal Silva, 'El Capi' Pérez, Pato Borghetti, Sergio Sepúlveda, Laura G, Horacio Villalobos y Roger González, pero Cuburu brillaba por su ausencia.

Elenco de 'VLA'

Sin embargo, aunque los televidentes estaban preocupados por Anette pues se especula que podría ser despedida luego de la salida de Sandra Smester de la empresa, ya que supuestamente era su "protectora", ella misma anunció que sí regresará a VLA. A través de sus historias de Instagram la conductora mostró que tuvo otro llamado antes de conducir el matutino y dijo que llegaría un poco tarde ya que estaba grabando un comercial, al parecer para Grupo Salinas.

Fuente: Instagram @anetteoficial

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva