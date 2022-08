Amigo de Ben Affleck traicionaría al actor y hace tremenda revelación sobre su boda con J Lo

Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- Recientemente, un amigo de Ben Affleck habría traicionado al actor luego de hacer tremendas revelaciones sobre la boda del famoso con Jennifer Lopez, misma que se celebró el pasado sábado, 20 de agosto, en la finca del histrión de Batman VS Superman, ubicada en Georgia, Estados Unidos, pero no sólo eso, también ventiló algunos aspectos sobre la relación de la pareja frente a los medios de comunicación.

Como ya muchos sabrán, el actor de Desaparecida y La liga de la justicia, hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar que se filtrara información de su boda a la prensa e incluso llegó al grado de sacar un permiso de exclusión aéreo para impedir que los paparazzis filtraran fotografías de su día especial con la cantante de 'On the floor'; sin embargo, nada de lo que hizo evitó que los medios lograran obtener imágenes exclusivas del evento o que algunos invitados hablaran sobre la ceremonia, uno de ellos fue el guionista y director, Kevin Smith.

Fotografía de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

De acuerdo con las palabras de dicha fuente, Ben Affleck se mostró como nunca lo había hecho en su vida y es que, el director de The Big Bang Theory y The Flash afirmó que el actor de Aguas profundas se veía genuinamente feliz en su boda con Jennifer Lopez e incluso llegó a contar que el momento fue tan conmovedor que no pudo evitar derramar alguna que otra lágrima, esto es debido a que percibió amor verdadero en la pareja.

(Ben Affleck) nunca ha sido más feliz. He visto a ese tipo ser feliz, pero la alegría pura que irradiaba de su rostro era absolutamente inolvidable (...) Estaba feliz por él. Y estaban felices, se notaba. Trabajaron duro para llegar aquí, se lo ganaron y fue muy agradable. Tuvieron un gran día para ello

Ben Affleck y Jennifer Lopez

Esta no es la primera vez que una fuente que asistió a la boda habla sobre lo vivido en la finca de Affleck, ya que, apenas el día de ayer, una persona, que prefirió mantenerse como anónimo, le compartió al Daily Mail un poco acerca del amoroso discurso que Ben dio el día de su boda con Jennifer Lopez, en el que habló sobre su amor hacía la actriz de Cásate conmigo y también habló sobre el nacimiento de sus hijos: "Ben pronunció un apasionado discurso profesando su amor por Jennifer y sus hijos y dijo que los niños son la bendición y el regalo que sucedió porque no se casaron antes y eso es prueba de que todo sucede por una razón".

