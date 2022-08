¿Fue por un perro? Sylvester Stallone explica los motivos por los cuales se divorcia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde hace algunos días, medios internacionales informaron que el actor Sylvester Stallone y su esposa, Jennifer Flavin se encontraban en medio de un divorcio, mismo que fue solicitado por ella aunque hasta ahora se desconocen los motivos por los cuales la pareja terminaba con más de 25 años de matrimonio, evento que días después se dijo fue detonado por la presencia de un nuevo perro en e hogar del protagonista de la saga Rocky.

Mientras los rumores continuaban, a través de las redes sociales se difundió que el actor de 76 años de edad ya no tenía un tatuaje con la cara de su pareja, el cual fue remplazado por un can, motivo por el que continuó reforzándose esta teoría que apuntó a que el nuevo integrante de cuatro patas fue el que llevó a término a una de las parejas más sólidas del medio. Tras ello, Stallone decidió romper el silencio y explicar qué fue en realidad lo que pasó.

En primera instancia se dijo que el actor quería llevar a su hogar a otro perro para darles protección y ante la negativa de Flavin las peleas iniciaron; no obstante, el actor reveló para el postal TMZ que "no terminamos la relación con una discusión tan trivial", lo cual deja de lado que la nueva mascota haya sido el detonante de pedir ante las autoridades un divorcio, pues se continuaba diciendo que el tema central era el hecho de no poder cuidarlo debido a que ambos viajan con frecuencia.

"Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la amaré. Ella es una mujer increíble. Es el ser humano más agradable que he conocido", aclaró el protagonista de 'Rocky'.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual su tatuaje ya no tenía el rostro de su futura exesposa, Sylvester Stallone argumentó que en realidad él trató de retocarlo; sin embargo, el artista no lo consiguió y éste quedó totalmente arruinado, por lo cual se arregló con un 'Cover up' en donde se puso el rostro de un can y nada tuvo que ver la reciente disputa marital con que su piel tenga un diseño bastante diferente.

