¿Golpe a la dinastía? Ninel Conde no se queda callada y lanzaría crítica a Alejandro Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Alejandro Fernández estuvo inmerso en el ojo del huracán, tras publicar una fotografía en donde dejó ver su cabello cano con total libertad, llega otra premisa que involucra al cantante de 'Nube viajera' y 'Me dediqué a perderte', resulta ser que, Ninel Conde, le habría lanzado una crítica al famoso... Si quieres enterarte de cuáles son todos los hechos, entonces, no dejes de leer.

Todo ocurrió en la presentación de la nueva línea de maquillaje del 'Bombón Asesino', momento en el que la famosa fue abordada por distintos medios de comunicación, entre ellos se encontraban las cámaras de Televisa Espectáculos, quienes cuestionaron a la expareja de Larry Ramos sobre qué pensaba acerca del nuevo 'look' del cantante del regional mexicano, además le preguntaron sí podría enviarle un consejo al charro.

Publicación de Alejandro Fernández

Inmediatamente, Ninel recordó la polémica fotografía que el hijo de Vicente Fernández publicó en sus redes sociales, por lo que le preguntó a la prensa sí se referían a ese 'look' en cuestión, a lo que ellos asintieron; fue entonces que la actriz de Rebelde entró en defensa del cantante de 'Como quien pierde una estrella' y declaró que, en la actualidad "Alejandro puede hacer lo que se le dé la gana", haciendo especial énfasis que, lo importante, es que él se sienta a gusto.

Pese a ello, la celebridad complació a la prensa y le envió una crítica constructiva al cantante: "A mí me gustaría... pues a la mejor que se haga su matiz en la barbita", rápidamente, la también modelo aclaró que "también hay hombres a los que no les gusta matizarse" y declaró que eso está bien. Por otro lado, fue cuestionada sí, tras la decepción amorosa que se llevó con su exesposo Larry Ramos, estaría dispuesta a volver a casarse, tal y como lo hizo Jennifer Lopez el pasado fin de semana, a lo que la famosa respondió que no se cierra al amor, pero sí declaró que será más precavida con su próxima pareja.

Fuentes: Tribuna