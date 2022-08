Hollywood en shock: Actor de 'Mi pobre angelito' es acusado por presunta violación

Nueva York, Estados Unidos.- En 1990 los cines de Estados Unidos y el mundo se maravillaron con el estreno de la cinta Mi pobre angelito, la cual fue protagonizada por el actor Macaulay Culkin, quien bajo el papel de 'Kevin McCallister' nos contó cómo fue tener que defender su casa de unos ladrones tras quedarse abandonado durante las fiestas navideñas, cinta donde también la audiencia conoció al actor Devin Ratray, quien personificó a 'Buzz McCallister' en el mismo filme; hoy el último mencionado enfrenta una investigación por presunta violación.

De acuerdo con lo expuesto por la Policía de Nueva York, el histrión de 45 años de edad fue formalmente denunciado por una mujer identificada como Lisa Smith quien en el pasado mantuvo una relación de amistad con el actor a quien hoy señala por presuntamente haber abusado de ella en 2017, al tiempo que la víctima también asegura que Ratray la drogó para conseguir su objetivo.

Foto: Disney+

Cabe destacar que el actor de inmediato contó a los medios de comunicación que no es responsable de tales acusaciones; cabe destacar que en 2021 el actor enfrentó cargos por presuntamente haber intentado estrangular a su pareja, evento por el cual tuvo que pagar una fianza de 25 mil dólares para recuperar su libertad; sin embargo, para ese momento ya estaba la denuncia por agresión sexual contra Lisa Smith quien aseguran, presionó al Departamento de Policía para investigar al histrión.

Con base a lo expuesto por la prensa local, la Policía de Nueva York ya se encuentra investigando los hechos e incluso, ha contactado a posibles testigos queden deberán rendir su declaración y con ello, ayudar a determinar el grado de culpabilidad de Devin Ratray. "La policía de Nueva York se toma muy en serio los casos de agresión sexual y violación, e insta a cualquier persona que haya sido víctima a presentar un informe policial para que podamos realizar una investigación exhaustiva y ofrecer apoyo y servicios a los sobrevivientes", destacaron las autoridades.

La víctima ha narrado que debido a las acusaciones por violencia domestica que el año pasado el actor enfrentó, su caso fue archivado; no obstante, ha pedido que no quede impune y tras ello, explicó que fue en septiembre del 2017 cuando se dieron los hechos, algo por lo que manifestó que se encontró con el actor y un grupo de amigos en un bar y tras ello, ambos fueron al departamento de Ratray donde le suministró sustancias tóxicas que la llevaron a perder el conocimiento.

Foto: Twitter @CNNEE

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", mencionó la víctima.