Mhoni Vidente publica los horóscopos de hoy 25 de agosto para tu signo zodiacal: Predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista más famosa de México, Mhoni Vidente te comparte el horóscopo de hoy, jueves 25 de agosto del 2022 para tu signo zodiacal, así como las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Conoce los mensajes del Universo!

Aries

La gente que te quiere puede hacer comentarios dañinos sobre tu persona, pero no con mala intención. Aprende a escuchar, verás que todo mejorará para ti en pocos días. Cuida más tu corazón, no lo des a cualquiera.

Tauro

Tu economía se recupera rápidamente gracias al plan de gastos que has adaptado. No siempre lo que brilla es oro, cuidado con esos amigos que parecen estar muy pendientes de la vida; al final, te podrían traicionar.

Géminis

Un amigo tuyo te traicionará y deberás aprender a lidiar con eso. No es el fin del mundo, pero sí debes tener cuidado con cómo enfrentas este nuevo proceso que cambiará tu forma de ver la vida.

Cáncer

Si haces cosas malas, no puedes esperar que no se te regresen. Medita bien antes de actuar, pues todo lo que haces traerá consecuencias, en especial en asuntos del trabajo. Ten cuidado con cómo comes estos días.

Leo

Si tienes un día difícil debes aprender a lidiar con este y las cosas que te provoca. No tienes que desquitarte con tus compañeros cuando tu jefe te llame la atención. En finanzas, vas mejorando mucho.

Virgo

Cuida tu estómago, pues hoy jueves 25 de agosto estarás más sensible de lo normal. Si tienes una relación, deberás pensar en un nuevo plan para avivar la llama del amor; eres correspondido, pero debes atender más el corazón.

Libra

No es un buen día para hacer gastos extra, mejor guarda lo que pretendes gastar. En el trabajo, todo irá muy bien. Si habían problemas, verás que para hoy ya no te molestarán más. Trata de dormir mejor.

Escorpio

Unas vacaciones es lo que necesitas para estar mejor. Si te invitan a salir acepta, verás que esa persona será muy buena para ti y conocerás a alguien diferente y especial.

Sagitario

Si sientes que el ambiente en tu oficina es hostil, trata de quemar salvia blanca, ayudará a que todos se calmen. Si tienes dolor en las piernas, debes hacer más ejercicio y beber más agua.

Capricornio

Estás en un gran momento para cerrar tratos económicos, así que no dudes en firmar contratos en estos días. Tu pareja te dará una noticia muy especial sobre su relación; podrían formalizar y crecer rápidamente.

Acuario

Planea algo especial con tu pareja para el siguiente fin de semana; un día solos y juntos será más que suficiente para que todo crezca. Debes pagar tus cuentas; no dejes que las deudas crezcan.

Piscis

Momento de gran emotividad con sus seres queridos; más con su familia. Si está soltero, cuidado al momento de elegir pareja. Usted vale mucho. En el trabajo, habrán problemas técnicos.

Fuente: Tribuna