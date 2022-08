Nieta de Silvia Pinal podría pasar más de 2 años en prisión tras pleito con una vecina

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El escándalo persigue, una vez más, a Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal e hija de Alejandra Guzmán, quien el año pasado dio de qué hablar luego de denunciar a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella, hecho que desató una guerra sin cuartel en el que hasta el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, terminó con una demanda por difamación tras, presuntamente, ponerse de lado de la joven.

A más de 1 año de esto, la hija de la Guzmán podría encontrarse en grave riesgo de ir a prisión debido a un incidente en el que la intérprete de No es para tanto y Ándale estuvo involucrada hace 3 años. Como algunos recordarán, Frida fue acusada, formalmente, de presunta agresión y asalto en contra de una de sus vecinas, a quien en primera instancia habría invitado a pasar a su departamento junto a un grupo de sus amigos, pero una vez en la vivienda, la joven la habría golpeado, dejando a la supuesta víctima diversas lesiones.

Resulta ser que, este jueves, 25 de agosto, surgió un video de la policía en donde se encontraban las declaraciones de ambas implicadas. La evidencia fue presentada en el programa ¡Siéntese Quién Pueda! y en ella se puede ver a la supuesta agredida, identificada como Andrea Wilson, quien habría presentado un "desgarre en el rostro y el cuello, así como contusiones en los ojos y sangre".

Frida Sofía podría terminar en la cárcel

La agraviada explicó que Frida Sofía la habría invitado a ella y a unos amigos a ir a su casa, ya que, quería consumir algunos tragos, pero tras arribar al inmueble inició una discusión, luego de que la joven le dijera a su entonces amiga que quería salir a comprar algunas "arepas", pero esto derivó en una fuerte discusión, lo que escaló en niveles de violencia hasta que comenzaron a intercambiar golpes:

Yo le digo a ella: ‘Yo quiero ir a comprar unas arepas’ y me empezó a decir unas palabras (insultos). Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima y la tuve que coger y tirarla (aventarla) y ellos (amigos) la tuvieron que agarrar de brazo y brazo y decirme salte corriendo porque se me estaba tirando, así como una gata. Mira, me rompió mi camiseta

Luego de ello, la policía fue a buscar a la prima de Michelle Salas para que explicara su versión de la historia, la cual fue sustancialmente similar, con el detalle de que habría sido Andrea quien comenzó a agredirla, aunque de manera verbal, luego de que fuera ésta quien la tachó de "antisocial": "Todo empezó cuando ella me dijo: ‘¿Por qué no vas a salir a comer fuera?, ¿Por qué eres tan antisocial?’, y le digo: ‘Por gente como tú’. Levanté el brazo y le dije: ‘Vete de mí maldita casa’ y se me vino encima. Me lanzó un primer manotazo, yo la esquivé y me defendí, me cubrí con mis manos […] Creo que alcanzó a rozarme porque me manchó la camisa".

Actualmente, el caso continúa abierto y según información del mismo medio, la misma Fiscalía habría intentado llegar a un acuerdo con la hija de Alejandra Guzmán, pero ella decidió rechazarlo para que evitar ser deportada a México. Cabe señalar que, el próximo 19 de septiembre se realizará la primera audiencia de este caso y, si llegará a ser considerada como culpable, Frida Sofía podría llegar a pasar hasta 2 años y medio en prisión.

Fuentes: Tribuna, Agencias de México