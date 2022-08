Pedro Fernández rompe el silencio al revelar porqué no participó en bioseries de Vicente Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano, Pedro Fernández quien ha sido considerado como un integrante no oficial de la familia Fernández debido al apoyo que recibió por parte del 'Charro de Huentitán', por lo que en sus inicios como cantante decidió adoptar el apellido de Vicente Fernández, por lo que sorprendió que el artista no fuera considerado para protagonizar su bioserie.

En su reciente encuentro con la prensa, Pedro fue cuestionado por la posibilidad de desempeñar este papel, a lo que inmediatamente dijo: “La admiración, el respeto y el agradecimiento que yo le tengo a Vicente Fernández es muy grande. No sé si realmente hubiera dado el perfil para ser Vicente Fernández”.

Pedro Fernández rompe el silencio al revelar porqué no participó en bioseries

Al respecto de la reacción que hubiera tenido si se presentaba la oportunidad, el intérprete de “Amante a la antigua” comentó: “No sé si en su momento no importándome si daba yo o no el perfil, hubiera dicho que sí o hubiera dicho que no, no lo sé. Me quedó con la admiración, el cariño y el respeto que le tengo y le voy a tener siempre”.

Sobre la controversia que se desató en torno a las dos bioseries que se hicieron del padre de Alejandro Fernández tras su deceso, Pedro expresó:

Eso es lo que forma una leyenda, Don Vicente Fernández es ya una leyenda, y esto es el principio de muchas cosas que seguramente vendrán y las únicas personas que sabrán realmente qué sucedió es su familia, los demás podemos decir, como ya sabes que no falta el que dice: ‘yo era su cuate del alma’, no, espérame, a lo mejor eran buenos amigos, se conocían, pero creemos que hay que darle absolutamente todo el respeto que merece su familia y que seguramente por ser quien es, pues habrá muchos comentarios que a lo mejor se saldrán un poco de lugar, pero eso es lo que lo ha formado y lo ha iniciado ya como una leyenda y como una de las figuras más importantes de nuestra música".

Finalmente, Fernández prefirió hablar del papel que desempeñó en su más reciente proyecto, el de Jesús Malverde, polémico bandido mexicano.

Yo lo hice cuando conocí de qué se trataba el proyecto, al final yo no me adelanté a decir 'no' cuando me dijeron Malverde, dije quiero ver qué es, qué quieren hacer. El título era engañoso porque se hablan muchas cosas, pero todo lo se que se habla no hay veracidad de eso, la verdad es la serie, esa es la verdad de la vida de Malverde, entonces ahí fue cuando dije: 'claro que lo voy a hacer, es importante que el público conozca a este personaje, no por lo que se dice de él sino por lo que realmente hizo en vida, además de que se desarrolló paralelo a la Revolución Mexicana", destacó.

Fuente: Tribuna