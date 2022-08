¿Se lo bajó a Belinda? Este dijo Cazzu sobre cómo inicio el romance con Christian Nodal

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Para nadie es un secreto que el cantante de regional mexicano, Christian Nodal ya 'pasó la página' y dejó en el olvido la relación que mantuvo con la actriz y cantante Belinda, algo para lo cual la rapera argentina Cazzu ha sido de apoyo pues ahora es con ella con quien se deja ver en público y muy enamorado; sin embargo, poco se sabe de cómo inició este romance o incluso, si entre ambos ya había algo previo a romper el compromiso que el sonorense mantuvo con la intérprete de Luz sin gravedad.

Fue durante la entrega de los Premios Gradiel 2022 que la argentina rompió el silencio y ante las cámaras de televisión locales dejó claro que lo de ambos fue "amor a primera vista" pues cabe destacar, en el periodo en que Belinda se secaba las lágrimas por el cantautor mexicano, el se dejó ver con varias féminas generando polémica y fue solo hasta que los paparazzis lo cantaron con la originaria de Fraile Pintado que se supo ya había entregado su corazón.

En redes sociales ha cobrado relevancia la entrevista que en las instalaciones de la Arena Movistar el programa Hola TV le hizo a Cazzu donde ella remarca que al conocer al originario de Caborca lo que sintió fue un "flechazo" y tras la convivencia mutua notó que él es "hermoso por donde lo vean", declaraciones que confirmaron que ambos continúan disfrutando de esta etapa en pareja y claro, 'Beli' ya no está más en el corazón del sonorense.

"Bien, inlove (…) De él, todo, él es hermoso por donde lo veas. Fue más o menos así, fue un flechazo", manifestó.

Foto: Heraldo de México

Durante la misma entrevista, la rapera fue cuestionada sobre cómo hacían ambos para pasar tiempo de calidad, pues mientras ella está bien instalada en Argentina, el intérprete de Botella tras botella va entre México y Estados Unidos; sin embargo, la cantante solo se remitió a contestar que "Lo tengo escondido", lo que de inmediato llevó a la prensa local a manifestar que el sonorense sí está en argentina pero su ubicación es desconocida.

Hace algunos meses el programa Chisme No Like aseguró que Christian Nodal ya estaba buscando una casa en Argentina, misma en cuyos planes estaba vivir con su actual pareja pues ambos piensan en ser padres pronto; sin embargo, esto no se ha confirmado por ninguna de las partes ya que pese a dejarse ver en público, aún mantienen cierto hermetismo sobre su relación, cosa que no sucedía entre Belinda y el intérprete de música mexicana.

Fuente: Tribuna