Shock en la farándula: Tras 2 años noviazgo, José Eduardo Derbez y Paola Dalay presumen a su 'hijo'

Ciudad de México.- Todos saben que, desde hace 4 años, Eugenio Derbez se convirtió, por primera vez, en abuelo, luego de que Aislinn, dio a luz a la hija que concibió con Mauricio Ochmann, Kailani, pero lo que pocos saben es que el actor de CODA tiene un segundo 'nieto', este mismo sería 'hijo' de José Eduardo y Paola Dalay, incluso, la pareja ha demostrado estar tan orgullosa de su pequeño, que incluso le crearon una cuenta de Instagram, para presumirlo.

Se trata del pequeño 'Zeus Derbez', quien no es más que un adorable perro de raza bulldog francés quién, según su cuenta oficial de Instagram, llegó al mundo el día 3 de enero del 2022. Sí bien, hay personas que no dudan en mostrar su molestia porque haya quienes se autodenominan como los 'padres' de un can, lo cierto es que el hijo de Victoria Ruffo no pertenece a este grupo de gente, ya que, en la descripción del perfil del pequeño can se puede leer que tanto José Eduardo como Paola se identifican como sus "padres", algo que ha llegado a ser considerado como algo sumamente tierno para los fans del histrión de Mi tío.

Resulta ser que, el pasado miércoles, 24 de agosto, el actor de Renta Congelada y Qué Pobres Tan Ricos logró arrancar los suspiros de varios de sus fas, después de que compartió un par de fotografías en las que se le puede ver paseando por una playa, junto a su novia y a Zeus, quien lució su 'coqueta carita' en la pequeña sesión de fotografías de la que fue participe, de hecho, se alcanza a apreciar una sutil sonrisa, hecho que fue tomado por los fanáticos del cachorro como una señal de que le gustó conocer la playa.

Cabe señalar que 'Zeus' no es el único perro de José Eduardo, ya que tiene a un imponente Cane Corso, color negro, mismo que cuenta con una ruda apariencia; sin embargo, las fotografías del actor muestran que, en realidad, se trata de un perro sumamente amoroso, hecho que quedó en claro después de que llegó el segundo 'hijo' del conductor de Miembros al aire, ya que, se les ha visto jugar y hasta dormirse juntos en diversos retratos.

