Tiene cáncer y bajó 100 kilos: Tras salir del clóset, conductor se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un reconocido conductor, quien hace unos meses confesó que había sido diagnosticado con cáncer de colon y es abiertamente gay desde hace años, regresará al foro del programa Hoy este jueves 25 de agosto y dará un fuerte golpe al rating del matutino de la competencia, Venga la Alegría. El famoso causó gran impacto con su cambio físico pues hace un tiempo bajó 100 kilos luego de hacer dieta y ejercicio.

Se trata del controversial Edy Smol, quien ha triunfado en la televisión mexicana como 'Gurú de la moda' y ha trabajado en exitosos programas de estilo como Cuídate de la cámara. Asimismo, ha llegado a estar de invitado en varias emisiones de Televisa como el matutino de Las Estrellas y también en Miembros al Aire y Montse & Joe, estos últimos transmitidos por el canal de Unicable.

Edgar Smolensky, nombre real del presentador, en la actualidad es un ícono de la comunidad gay y es que desde hace años es abiertamente gay. En una vieja entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Edy confesó que para él no fue difícil salir del clóset ya que aunque su familia es de creencia judía, siempre estuvieron rodeadas de personas de la comunidad y lo aceptaron tal cual es.

No obstante, también detalló que antes de aceptar su orientación sexual había tenido una relación con una mujer y hasta se iba a casar pero finalmente descubrió que le gustaban los hombres. Mientras que en una divertida plática con Adela Micha para su canal de YouTube La Saga, Smol se sinceró y recordó que al inicio de su carrera era "gordito" pero actualmente lleva más de 100 kilos luego de someterse a una dieta y hacer natación.

Pasé de 170 a 73, casi los 100... muchísimo. Lo mejor es que no los recuperé hasta el día de hoy porque los rebotes son duros. No me operé nada, lo juro, no hay doctor que pueda salir a decir: yo a este hombre le toqué algo".

Desafortunadamente hace unos meses Edy reapareció en los medios con una muy mala noticia y es que confesó a la revista TVyNovelas que lo habían diagnosticado con cáncer de colon. Explicó que había decidido no tomar ningún tratamiento médico para combatir esta enfermedad: "Según lo que he visto, con las quimios acabas como cucaracha fumigada, entonces yo no quise pasar por eso, así que recurrí a la herbolaria y tomo jugos verdes, tés, jengibre y muchas cosas, eso me ha ayudado a aumentar mis defensas y a sentirme fuerte, diario hago un ritual".

Luego de confesar que no teme morir por el cáncer y negarse a recibir tratamiento, la mañana de este jueves 25 de agosto el 'Gurú de la moda' regresará a la televisora de San Ángel para entretener al público de Hoy. La producción anunció que conductor estará en el matutino conducido por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, entre otros, para presentar una espectacular pasarela, y se espera que su presencia dé un golpe al rating de la competencia VLA en TV Azteca.

