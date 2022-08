Tras pleito con Legarreta y años vetado de Televisa, conductor renuncia a 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial actor y conductor, quien permaneció vetado de Televisa durante varios años, se unió al programa Venga la Alegría este jueves 25 de agosto luego de que hace 1 año quedara fuera del elenco de Hoy y que se especulara que Andrea Legarreta no soportaba trabajar con él. Se trata de Carlos Espejel, quien fue 'congelado' en San Ángel desde 2014 tras irse a trabajar a otras empresas.

El intérprete mexicano alcanzó la fama con el programa Chiquilladas, donde personificó a 'Chiquidrácula', además de que también hizo algunas telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Morir para vivir y Vivo por Elena y hasta estuvo en el reality Big Brother VIP ( 2004) antes de acabar vetado. Los ejecutivos de Televisa lo mantuvieron como 'no contratable' por años luego de haberse ido a trabajar a Imagen TV, Telemundo, Nickelodeon y hasta TV Azteca.

Luego de saber que ya no tenía una oportunidad en Televisa, Carlos habló en exclusiva para el programa Ventaneando y confesó que estaba muy dolido porque le hayan cerrado las puertas, ya que a su parecer no hizo nada malo al aceptar trabajo fuera de esta empresa: "Es una tristeza no poder trabajar en México, es una injusticia, no creería merecer ningún veto, me he portado bien, excepto porque he trabajado en otras empresas", expresó.

Mientras estuvo en las filas de TV Azteca, Espejel realizó proyectos como el melodrama 3 familias. Hace unos años el mexicano finalmente logró que los altos mandos del Canal de Las Estrellas le levantaran el veto y en 2021 lo eligieron como uno de los protagonistas de la serie Tic tac toc: El reencuentro. También le permitieron actuar en la serie Esta historia me suena y hasta lo invitaron a ser juez del reality matutino Los Chiquillos de Hoy.

Sin embargo, mientras el concurso infantil estaba al aire el periodista Álex Kaffie sacó a la luz que ni Andrea Legarreta ni Mariana Ochoa estaban contentas trabajando al lado del comediante de 50 años: "Chiquidrácula no le cae bien ni a la Jueza Caramelo ni a la Hija del Jardinero", señaló Álex. Cabe resaltar que ellos nunca confirmaron sus supuestas diferencias y finalizaron el proyecto en buenos términos y jamás se supo de un pleito.

Durante la mañana de este jueves 25 de agosto Espejel volvió a traicionar a la televisora de San Ángel y al programa matutino Hoy pues de nueva cuenta se unió a la competencia. El también actor de doblaje regresó a las instalaciones del Ajusco para ser parte de Venga la Alegría al menos como invitado. Carlitos estuvo en esta emisión para acompañar a la conductora Laura G en su sección No hay punto medio donde ahora debatieron acerca del tema 'Mi pareja me alejó de mis amigos'.

