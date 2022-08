Adiós 'Hoy': Tras 12 años al aire, conductora confiesa que la corrieron de Televisa por 'vieja'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora dejó sorprendidos a todos sus seguidores pues recientemente volvió a hablar de su despido de Televisa y confesó que la corrieron de un importante programa por 'vieja'. Se trata de la también escritora mexicana Gloria Calzada, quien se mantuvo al aire durante 12 años en Netas Divinas del Canal Unicable y además ha sido invitada especial del programa Hoy.

En el 2017 la exconcursante de certámenes como Señorita México, Nuestra Belleza y Miss Universo estuvo de invitada en el matutino de Las Estrellas para aclarar una información que había filtrado su compañera Susana Zabaleta. En ese momento la cantante había sacado a la luz que los ejecutivos de San Ángel planeaban cambios en varias emisiones de Unicable y aseguró que Netas Divinas sería cancelado.

Gloria respondió contundente en ese momento y señaló que Susana no era quién para saber información de ese tipo, por lo cual pidió a los televidentes que no hicieran caso a rumores: "Lo que dijo Susana Zabaleta no significa nada para nosotros. Así no se hacen las cosas entre compañeros, lo digo con toda franqueza. Hizo un video que lo vi por equivocación y no es manera de despedirte", señaló, mientras que Andrea Legarreta, Galilea Montijo y demás elenco apoyaron a la escritora mexicana y le dijeron que no hiciera caso.

No nos han dicho absolutamente nada. Todo lo que sabemos es lo que todos han especulado", añadió Calzada.

Sin embargo, meses más tarde (2018) la originaria de Guadalajara, Jalisco, se llevó tremenda sorpresa pues efectivamente hicieron nuevos cambios en la estructura de Netas Divinas y ella quedó fuera del elenco luego de más de una década de trabajo en el programa: "Siento que se acabó mi participación en las Netas, originalmente me habían dicho que iba yo a continuar, y estuve esperando hasta el último minuto. Tuvieron un cambio de idea".

A más de 4 años de su despido del exitoso programa, Gloria volvió a hablar acerca del porqué habría sido corrida pese a ser de las conductoras más queridas. A través del reciente libro que acaba de publicar La Edad Vale M*Adres, la guapísima mujer tapatía de 61 años explicó que los altos mandos de Televisa habrían decidido dejarla fuera del elenco porque su edad ya era muy avanzada respecto a sus compañeras.

Yo creo que cuando cambiaron de elenco en Netas Divinas tuvo que ver la edad, estoy segura. Lo creo tan firmemente que por eso lo digo, yo creo que querían como que darle una refrescada al programa y bajar un poco el promedio la edad a las conductoras… eso es lo que yo creo", declaró.

