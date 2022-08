¿De Televisa a prisión? Sofía Castro revela si hay investigación en contra de Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Sofía Castro reapareció ante la prensa y por fin rompió el silencio en torno a la situación legal de su madre, la retirada actriz Angélica Rivera, quien presuntamente estaría siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones de procedencia ilícita, en relación al matrimonio que tuvo con el expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Medios como la experta en espectáculos Chamonic reportan que la UIF ya hizo un rastreo en las cuentas de la exprotagonista de telenovelas de Televisa y al parecer habrían descubierto que "'La Gaviota' y su hermana Adriana Rivera hicieron retiros millonarios entre 2013 y 2019". Reporteros preguntaron a Sofía sobre esta delicada situación y ella respondió contundente que la información era falsa y que su madre estaba tranquila.

Fuente: Instagram @sofia_96castro

La joven intérprete de 25 años aseguró que no quería hablar del tema, sin embargo, de inmediato resaltó que la actriz de La Dueña, Destilando Amor y Alcanzar una estrella II, era inocente de todo lo que se le acusaba: "No voy a hablar al respecto, porque es algo que no me incumbe, no es cierto... eso ya pasó, mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema".

La heredera del productor José Alberto 'El Güero' Castro también resaltó que estaba cansada de que le preguntaran acerca de cómo fue su vida durante el sexenio de Peña y señaló que ya había pasado mucho tiempo desde que ella y su familia formaron parte de la familia presidencial: Nosotros sabemos perfectamente quienes somos, llevo trabajando de los 14... prefiero mantenerme muy al margen de notas que han salido desde hace muchísimo tiempo, de una etapa de mi vida que ya pasó, que fue muy bonita, que ya pasó".

Familia Peña Rivera

La prensa siguió insistiendo a Sofí para que hablara sobre la familia de Peña Nieto pues le preguntaron acerca de Paulina Peña Petrelini, quien presuntamente también se vio afectada por la investigación en contra de su padre y esto la habría obligado a cancelar su boda con Fernando Tena Jr. El periodista Alberto Tavira asegura que el enlace matrimonial estaba programado para celebrarse el 1 de octubre en un lugar de Madrid, sin embargo, fue suspendido de último minuto.

Cuando los reporteros la cuestionaron sobre esta situación y también sobre que su amiga Irina Baeva tampoco se ha podido casar, Castro resaltó que no le compete hablar de esos temas: "Como te digo no hablaré de la boda, de mi hermana, ni de Irina, ni de mis amigas porque no me corresponde. El día que yo tenga un anillo y tenga vestido de novia con mucho gusto les doy detalles de mi boda", sostuvo ya molesta.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva