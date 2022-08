Enferma y desfigurada: Tras unirse a 'VLA' y bajar 15 kilos, actriz vuelve irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace unos años se unió a TV Azteca y hasta llegó al programa Venga la Alegría, reapareció en la pantalla de Televisa este viernes 26 de agosto en una entrevista que compartió la producción del matutino Hoy. La actriz dejó sin palabras a todo el público pues confesó de una vez por todas si bajó 15 kilos porque está enferma como se especula.

Se trata de la también cantante Danna Paola, quien realizó su último proyecto para la televisora de San Ángel en 2013 luego de casi dos décadas de carrera. Debutó en la telenovela infantil Rayito de luz (2000-2001) y obtuvo su primer papel protagónico en María Belén (2001) y luego apareció en otros proyectos como ¡Vivan los niños!, La familia P. Luche, Amy, la niña de la mochila azul, La rosa de Guadalupe, Atrévete a soñar y Como dice el dicho.

En 2015 la intérprete de éxitos como Sodio y Mala Fama se unió a las filas de Telemundo, lo que provocó que los ejecutivos de Televisa la vetaran. Realizó el reality ¿Quién es quién? (2015) y actuó en la serie La Doña (2016) al lado de Aracely Arámbula y luego emigró al Ajusco, donde la contrataron para ser jueza del reality La Academia. Además en varias ocasiones Danna dio entrevistas exclusivas a Venga la Alegría y Ventaneando.

Durante la mañana de este viernes 26 de agosto la aclamada protagonista de Élite reapareció en el Canal de Las Estrellas porque durante la noche de ayer jueves presentó su nuevo videomusical sobre XT4S1S, su nuevo sencillo, y las cámaras del programa Hoy estuvieron presentes en la conferencia. Ante diversos medios de comunicación, Danna por fin reveló si es verdad que comprometió su salud con tal de bajar de peso.

Hay que recordar que la revista TVNotas sacó a la luz este martes que la intérprete de 27 años se deshizo de sus kilos de más porque se sometió a una cirugía de manga gástrica a principios de año, pese a que no era candidata, y además dijeron que se hizo otras operaciones en el rostro para embellecerse. Danna Paola respondió contundente a estas especulaciones y aseguró que ella se siente en el mejor momento y no le importa lo que digan los demás.

Yo, hoy en día, me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo".

La popular cantante de música pop no paró de repetir ante las cámaras de Hoy y otros medios que goza de muy buena salud y que no está enferma como reportó la mencionada revista: "Yo estoy perfecta. No estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal, realmente. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo".

Fuente: Tribuna