FOTO: Tras negarse a ir a la boda de Ben Affleck, captan así a Jennifer Garner

San Francisco, Estados Unidos.- Antes de que JLo portara el titulo de la Sra. Affleck, Jennifer Garner fue la esposa del actor de Aguas Profundas, y aunque su matrimonio duro cerca de 13 años, fue el propio Ben quien ha declarado en diversas ocasiones que no fue feliz junto a la estrella de Si tuviera 30 e incluso llegó a declarar que fue aquel mismo sentimiento de miseria el que lo llevó a caer en el alcoholismo.

Pese a ello, la actriz de The Adam Project y el histrión de Desaparecida firmaron los papeles de divorcio y, hasta donde se sabe, ambos llevan una excelente relación, debido a que comparten a sus tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel. Por otro lado, algunos medios estadounidenses aseguran que Garner mantiene una buena relación con Lopez y hasta se siente agradecida porque se muestra amorosa con sus niños.

Como algunos sabrán, 'Bennifer 2.0' se encargó de invitar a la actriz de Daredevil a su boda, pero ésta rechazó la oferta, argumentando que tenía una agenda muy ocupada con el nuevo filme que está grabando en Texas, The Last He Told Me. Esto a pesar de que el día de la ceremonia, la celebridad fue captada en un Sam's Club, mientras hacia sus compras, acompañada de su nuevo novio, John Miller y su padre.

Recién el pasado jueves, 25 de agosto, Garner fue vista a plena luz del día, en San Francisco, mientras se encontraba en el set de la cinta anteriormente mencionada. En las imágenes del Daily Mail, se puede ver a Jennifer utilizar un outfit casual, mientras habla con uno de los miembros de su staff. Según información del mismo medio, la estrella de Juno fue captada con su característico buen humor y sonriendo mientras conversaba con su compañera de trabajo.

Al igual que Ben Affleck, Jennifer Garner se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, ya que, ha logrado establecerse como una reconocida actriz de Hollywood, mientras goza del amor de su novio John Miller, quien es conocido por ser el presidente de la compañía CaliGroup, la cual a su vez es dueña de CaliBurger, un restaurante de hamburguesas, mismas que son muy famosas en Estados Unidos.

