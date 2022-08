Luto en Televisa: Tras volverse mujer y 26 años vetada, actriz sufre la muerte de su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento se encuentra de luto de nueva cuenta debido a que se reportó que Felicia Garza, quien confesó que estuvo vetada de Televisa durante 26 años, está sufriendo la dolorosa muerte de su hija Dulce María Bojalil. Se sabe que la heredera de la famosa cantante y actriz llevaba años luchando contra la esclerosis múltiple y en los últimos meses se la había pasado hospitalizada por diversas complicaciones.

Como se recordará, en 2014 el reconocido intérprete Felipe Gil no pudo ocultar más sus verdaderas preferencias y salió del clóset confirmando que amaba vestirse de mujer y que era transgénero, o como ella sostiene actualmente, "intersexual". Felicia contó por primera vez en el programa Ventaneando, programa cuya titular es Pati Chapoy, que tomó esta decisión luego de haber estado al borde de la muerte.

Lastimosamente el excantante de rock and roll se enfrentó al rechazo de su familia debido a que la mujer con la que estuvo 23 años y sus hijas le dejaron de hablar. No obstante, no todo fue malo para Garza pues luego de salir del clóset, las puertas en la televisora de San Ángel se le volvieron a abrir gracias a Laura Bozzo, quien ayudó para que los ejecutivos le perdonaran el veto que le habían interpuesto hace 27 años.

Estoy muy contenta porque fue gracias a ella que se dio mi regreso a la empresa. Ella fue quien pidió mi regreso para participar en un programa dedicado a las personas que como yo han decidido cambiar su vida. Debo confesar que la última vez que pisé la empresa fue hace 26 años, justo cuando participé en un Festival OTI 1989 y toda mi proyección como Felicia Garza había estado vetada. ¡Gracias a Laura me levantaron el veto!", declaró.

Desafortunadamente ahora el nombre de Felicia volvió a aparecer en los medios y nada tiene qué ver con su transición de género. En realidad la aclamada intérprete está de luto y atraviesa por uno de los peores momentos de su vida pues falleció su hija luego de años luchando contra una enfermedad sin cura. Dulce María, de 52 años de edad, fue internada de emergencia debido a la esclerosis múltiple que padece y lamentablemente la noche de ayer jueves 25 de agosto falleció.

Garza rompió el silencio en una entrevista exclusiva con el programa Sale el Sol de Imagen TV y confesó que se encuentra destrozada por esta partida pues tenía la esperanza de que Dulce se recuperara: "Ya estamos yendo a velarla, pero será en la intimidad, con mis nietas, su esposo, pues querían que fuera de lo más serio, realmente están en duelo, fue una enfermedad que consumió a la familia".

La intérprete mexicana quebró en llanto en plena entrevista en vivo al hablar sobre la lucha de su heredera contra este duro padecimiento, pues ella fue testigo de cómo su vida se iba apagando: "Llegó un momento en que estaba muerta en vida, creo que así era, es lo triste que uno ve que se estaba yendo", dijo ahogada en llanto y añadió: "Siempre va estar en mi corazón, yo hubiera esperado que ella me despidiera a mí, yo hubiera querido irme antes".

