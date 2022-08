Magaly Chávez llega a 'VLA' y estalla contra Alfredo Adame; amenaza con denunciarlo tras insultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer Magaly Chávez reapareció hace algunas horas en el programa Venga la Alegría y a través de una entrevista confesó que está dispuesta a denunciar al actor mexicano Alfredo Adame por los insultos y declaraciones que ha hecho en su contra. Como se sabe, este par de personajes tuvieron un tórrido amorío que terminó luego de que participaran en el reality de TV Azteca Soy famoso, sácame de aquí.

En días pasados el exgalán de Televisa arremetió en contra de su guapa exnovia y aseguró que nunca tuvo intimidad con ella por su 'turbio pasado', además de que la acusó de haberse estado burlando de él y de su miembro viril: "A mí nunca me vio desnudo, después de lo que pasó con Pablo Mendizaba yo dije 'con esta mujer no', nunca hicimos el amor, eso es un acto vulgar, naco y corriente", declaró al medio Vaya Vaya.

Alfredo y Magaly terminaron luego de 'Soy famoso, sácame de aquí'

Asimismo, el protagonista de melodramas como Bajo un mismo rostro y Retrato de Familia se burló de Chávez por abusar de los filtros y publicó una selfie en la que aparece irreconocible del rostro, asegurando que se parecía a ella. Luego de ser víctima de todos estos ataques, la exparticipante del reality Enamorándonos respondió de forma tajante a Adame y le advirtió que si continúa hostigándola, interpondrá una orden de restricción en su contra.

Magaly, quien ya desmintió tener una relación sentimental con el cazafantasmas Carlos Trejo, sostiene que su exgalán la ha seguido molestando y enviándole mensaje a través de su WhatsApp: "Una orden sí es lo que falta, si el señor llega a rebasar un poquito lo que teníamos de acuerdo, que era de que él no me menciona y yo no lo menciono". La guapa influencer aseguró que Alfredo ya dio la primera señal de violencia.

Fuente: Instagram @magaly_chavezoficial

La primera señal es el grito y ya me gritó, dentro del reality", sostuvo.

La también empresaria mexicana declaró que quiere hacer entender al también exconductor del programa Hoy que entre ellos dos ya no hay nada y que por ello debe superarla: "Ojalá el señor haya entendido que se acabó el amor, se acabó todo y que Magaly Chávez va por su parte y Alfredo Adame va por la suya". Asimismo, Chávez declaró que Adame ha buscado seguirla ofendiendo de todas las maneras posibles e incluso tuvo que salirse de un grupo de WhatsApp donde él estaba.

Varios se salieron, dijeron esto no es un chat para esto, yo también me sentí ofendida. Se lo pedí de la mejor manera: 'Señor, por favor, deje de ofenderme, por favor, olvide mi nombre, y se reía de mí'".

Ya para finalizar, Magaly también desmintió ante las cámaras de Venga la Alegría que ella le haya lanzado una indirecta para Alfredo respecto a su miembro y señaló que ella no lo conoce sin ropa: "Cuando escucho la canción y lo único que hice es... nadie se la dedicó, nadie puso su nombre y él solito puso 'de mí no vas a estar hablando', yo no tuve qué ver con el señor de forma sexual, nada", finalizó la actriz.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva