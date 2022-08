Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy 26 de agosto para tu signo: ¿Cuáles son las predicciones del día?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos, Mhoni Vidente te presenta el horóscopo de hoy, viernes 26 de agosto del 2022, para tu signo zodiacal. Consulta aquí, las predicciones del día en materias de amor, dinero, salud y trabajo que el Universo ve para ti hoy.

Aries

Es posible que este día estés más triste de lo normal, pero se debe a que recordarás un amor que no se dio bien. Si tu jefe te hace un comentario sobre tu forma de trabajar, no te lo tomes a mal. Cuida mucho tu salud mental

Tauro

Es hora de que cuides más tu piel, es decir, que uses protector solar y bebas más agua. Los beneficios serán muchos. Si estás enamorado de alguien, hazlo saber, la gente no lee mentes.

Géminis

Este día estarás pensando mucho en una persona que decidiste sacar de tu vida. Antes de querer buscarla piensa bien en porqué no vale la pena que regrese. Ten cuidado con la comida muy condimentada.

Cáncer

Si vas a buscar un nuevo trabajo es clave que muestres más seguro que nunca; tienes el talento, pero no siempre confías en ti. Esa persona que te llama la atención no vale la pena, mejor date tiempo a solas.

Leo

En asuntos financieros, estás mejor que nunca, así que no tengas miedo en gastar o darte gustos. Poco a poco sanará tu corazón de una cruel decepción amorosa que viviste hace días.

Virgo

No idealices a las personas, o el que saldrá perdiendo serás tú. Honra tu dolor; si estás triste, necesitas un descanso y vivir esa emoción. Pronto pasará todo lo malo.

Libra

Un nuevo amor toca a la puerta, y te llena de emoción. En tu familia es posible que surjan problemas por asuntos del pasado sin resolver; eres mediador por naturaleza, apoya en lo que puedas.

Escorpio

Una visita inesperada te emocionará este viernes; aprovecha para hablar de cosas que te gustan e interesan para el futuro, pues podrían ayudarte. Tus finanzas mejoran sorpresivamente. Tú tranquilo.

Sagitario

Desaparece un problema muy grave del trabajo, el cual no te había dejado descansar bien. Ahora, toca cuidar tu persona y tu espacio; trata de hacer una limpia.

Capricornio

Quizá tienes ganas de empezar una nueva amistad, pero no sabes cómo sacar temas de conversación. Habla de tus intereses y no dudes en mostrarte auténtico. Recuerda que todo es un ciclo, no te niegues a los finales.

Acuario

Si ya no quieres a esa persona y no te interesa tener una nueva relación, lo mejor será que se lo digas de frente y sin miedo. Aunque tu economía está muy mal, podrás salir adelante.

Piscis

En temas de salud estás mejor que nunca, así que no hagas caso a la gente que te diga cosas, menos si son comentarios sobre tu imagen. Lo más importante es que tú te cuides y ames; lo demás es segunda opción.

Fuente: Tribuna