Se volvió hombre: Tras 10 años en Televisa, exactriz de TV Azteca deja las novelas y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosísima actriz y conductora, quien inició su carrera en TV Azteca y lleva alrededor de 10 años en las filas de Televisa, causó tremendo furor debido a que hace algunas horas reapareció en el foro del programa Hoy y dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de la española Mariazel, quien se encuentra promocionando su participación en la nueva temporada del reality Reto 4 Elementos.

La oriunda de Barcelona comenzó su carrera desde que era una niña y se sabe que tomó algunos cursos en el CEFAT de TV Azteca, empresa en la que realizó programas unitarios como Lo que callamos las mujeres, además de que obtuvo papeles secundarios en algunas telenovelas como Machos y Los Sánchez. Asimismo, ella dicho abiertamente que otro de sus primeros trabajos en México fue siendo porrista del Necaxa.

Hace más de 10 años Mariazel se unió a las filas de la televisora de San Ángel participando en proyectos como Tribuna Interactiva, Ponte Fit, Está cañón, Más Deporte, La Jugada y por supuesto Me caigo de risa. Lamentablemente la española no pudo acompañar a su 'Familia Disfuncional' en todos los episodios de la última temporada ya que tenía otro proyecto y aunque no quiso revelar los detalles, se cree que fue porque estuvo grabando Reto 4 elementos.

Siempre lo digo, hay un antes y después de MCDR, aquí hemos encontrado una familia, pero en el lado profesional también nos ha abierto puertas que antes se cerraban, han llegado nuevas oportunidades y ha llegado un proyecto con el cual estoy muy emocionada y me duele dejarlos", dijo entre lágrimas.

Este concurso de resistencia y fuerza está a punto de entrar al aire en el Canal 5 y la mañana de ayer jueves 25 de agosto Zel acudió al foro del programa Hoy para invitar a todos los televidentes a que no se pierdan el estreno este próximo lunes 29 de agosto. Los conductores Arath de la Torre y Tania Rincón recibieron a la presentadora española como la 'Reina de los realitys', pues últimamente ha estado muy enfocada en este tipo de proyectos.

Hay que recordar que a finales del año pasado Marizel participó en el concurso matutino Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de Yurem Rojas e hicieron un gran clic juntos pues ya se conocían desde MCDR. En una ocasión la presentadora de 40 años tuvo que intercambiar de sexo con su pareja de baile y hasta apareció usando peluca de cabello corto, las patillas largas y lentes de sol, mientras que él se vistió de mujer.

Yurem y Mariazel intercambiaron su vestuario en 'LEBEH'

Asimismo, este año Marizel y su esposo, el actor mexicano Adrian Rubio, lograron convertirse en la pareja ganadora de Inseparables: Amor al límite. La afamada comentarista deportiva aseguró que ella siempre había sido fan de Reto 4 Elementos y dijo que cuando recibió la invitación, no la pensó dos veces y aceptó: "Eso fue lo más cercano al infierno, te enfrentan a cosas inimaginables... te ponen al límite en todos los aspectos, todo es estrés", explicó la española.

