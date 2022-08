Se volvió mujer: Tras 30 años en Televisa, conductor queda fuera de 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien tiene casi 30 años de carrera en Televisa y en plena pandemia hizo su debut en TV Azteca, abandonó el programa Hoy este viernes 26 de agosto y la producción liderada por Andrea Rodríguez Doria tuvo que presentar a su reemplazo. Se trata del famoso Arath de la Torre, quien hace aproximadamente un año se integró al elenco de este matutino y ha sido muy criticado por el público.

A finales de este 2022 el originario de Cancún celebrará tres décadas de trayectoria en la televisora de San Ángel donde ha tenido la oportunidad de hacer telenovelas como Soñadoras, Amigas y rivales, Alebrijes y rebujos, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Una familia con suerte, así como los programas Los Simuladores, La Parodia, El privilegio de mandar, Simón dice y el remake de Dr. Cándido Pérez.

Lamentablemente no ha tenido muy buena suerte en sus últimos proyectos y tanto la serie que primero fue protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo como su incorporación al matutino de Las Estrellas han sido un fracaso y los televidentes no lo han apoyado. Se cree que Arath actualmente ya no tiene contrato de exclusividad pues en plena pandemia les dio un duro golpe uniéndose a TV Azteca por primera vez a través de una entrevista exclusiva con 'El Capi' Pérez para su programa La Resolana.

El esposo de la actriz Susy Lu desde que inició su carrera ha sorprendido por su versatilidad para vestirse de mujer ya sea para participar en sketchs en Hoy, cumplir apuestas o aparecer en musicales como Sugar. Durante las últimas semanas el presentador de 47 años ha hecho un gran trabajo imitando a la maestra Ema Pulido, jueza del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, con su aclamado personaje de 'Ema Encerado'.

Lamentablemente este viernes 26 de agosto De la Torre nuevamente volvió a despertar la preocupación de todos sus seguidores y fans al no presentarse a trabajar al matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría. A cuadro se pudo ver a los conductores Paul Stanley, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Tania Rincón, pero tanto él y como la tapatía Galilea Montijo brillaron por su ausencia.

Sin embargo, la productora Andrea Rodríguez Doria alistó a un conductor invitado para que reemplazara a Arath y el elegido en esta ocasión fue Latin Lover, quien además aprovechará para celebrar su cumpleaños en el programa. Hace unas horas el propio De la Torre dejó ver que no acudió a trabajar al foro de Hoy porque está grabando la nueva temporada de la exitosa serie El privilegio de mandar y mediante su cuenta de Instagram mostró cómo ocurre "la magia de la caracterización" para este proyecto.

