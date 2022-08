Esposo de Jacqueline Bracamontes armaría escena de celos tras verla con un conductor de Telemundo

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Este viernes, 26 de agosto, afamado corredor de automóviles, Martín Fuentes, dio de qué hablar, luego de que le armó una tremenda escena de celos a la querida actriz, Jacqueline Bracamontes, esto después de que la vio bailar con un reconocido conductor del show En Casa Con Telemundo. La situación fue tal, que el presentador, no dudó en reclamarle al automovilista, a través de redes sociales.

Como muchos sabrán, la actriz de Rubí (2004), Las tontas no van al cielo y Sortilegio, ha logrado posicionarse en Internet como toda una influencer, ya que, tan sólo en Instagram cuenta con más de 7 millones de seguidores. Esto es debido a que suele compartir fotografías con outfits espectaculares, pero de vez en cuando publica videos de TikTok cómicos junto a su esposo, Martín, como prueba de ello, hace unos días subieron un clip en donde éste le estaría arruinando su maquillaje, a la también conductora, como castigo por azotar la puerta de su auto.

Martín Fuentes castiga a Jacqueline Bracamontes

El día de hoy, la pareja de famosos volvió a causar risas en redes sociales, luego de que, presuntamente, Fuentes le armara una tremenda escena de celos a Jacky, pero esta vez contaron con la participación del presentador Carlos Adyan. En el clip, de apenas unos segundos se puede ver a Bracamontes bailando salsa junto al conductor, pero el momento es interrumpido abruptamente, cuando el corredor se percata de esto, motivo por el hizo lo impensable.

Resulta ser que, mientras Carlos se encontraba dándole una vuelta a Jacqueline, Martín llega y empuja al famoso, lo que provoca que éste caiga a la alberca y, para que no tire a la también modelo, Fuentes la abraza, lo que hace que Bracamontes reaccione sorprendida. Por su parte, Adyan no dudó en seguir con la broma, ya que, en la sección de comentarios escribió lo siguiente: "No era para tanto, Martín Fuentes", y para añadir más dramatismo, colocó a un emoji furioso.

Martín Fuentes tira a Carlos Adya a la alberca

