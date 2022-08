Pepe Aguilar tiene duro viaje por EU y denuncia a tres "polizontes" en su autobús

Comparta este artículo

Sacramento, Estados Unidos.- El pasado viernes, 26 de agosto, Pepe Aguilar grabó un video en el que denunció a tres "polizontes", que aparentemente se habían colado al autobús familiar, esto durante un largo y duro viaje a Sacramento, ciudad estadounidense donde tienen planeado dar su nueva presentación de Jaripeo Sin Fronteras (JSF) ... ¿quieres enterarte de todos los detalles? Entonces no dejes de leer.

Como muchos sabrán, durante estos meses, la familia Aguilar ha estado viajando a diversas ciudades de Estados Unidos, esto debido a su serie de presentaciones de JSF y aunque, normalmente, la dinastía de cantantes suelen presumir las comodidades y los lujos que disfrutan producto de su trabajo, lo cierto es que, existen ocasiones en donde se ven condenados a pasar por ciertos inconvenientes, tal y como narró el día de ayer el intérprete de 'Destilando amor' y 'Por mujeres como tú'.

Pepe Aguilar y su familia

Resulta ser que el hijo de Flor Silvestre viajó con toda su familia desde Florida, hasta Sacramento, pero parece ser que el recorrido que hicieron fue poco disfrutable, debido a la gran cantidad de tráfico en la autopista, por lo que terminaron por permanecer encerrados en su vehículo por tres horas y media, todo esto aunado a que tres "polizontes" se habrían colado a su camión, hecho que fue evidenciado por el propio Pepe, pero ¡tranquilos! Esto no significa que los famosos estuvieron en peligro.

Resulta ser que, mientras el intérprete de 'No me hablen de amor', 'Me estoy acostumbrando a ti' y 'Hasta que llegue el alba' estaba comentando el largo recorrido que tuvieron que hacer, Ángela Aguilar asomó la cabeza desde uno de los compartimientos del camión, a lo que Pepe señaló que se trataba de una "polizonta", luego giró su teléfono para mostrar la silueta de su hija mayor, Anéliz, quien estaba en su propia sección y, finalmente apareció en escena Leonardo.

Ángela y Anéliz en el camión de los Aguilar

Esto no fue todo, ya que, la denominada princesa del regional mexicano hizo gala de su buen humor y terminó por lanzarse a la cama, en donde estaba Pepe acostado, para destapar a la mascota del famoso, el 'Gordo', mismo que estaba oculto debajo de las sábanas del intérprete. La cantante, de 18 años, mostró el gran amor que siente por el pug tras acostarlo y comenzar a rascar su panza. El viaje de los Aguilar concluyó cuando el patriarca anunció la llegada a su destino.

Ángela y el 'Gordo' Aguilar

Fuentes: Tribuna, Instagram @pepeaguilar_oficial