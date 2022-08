¿Pleito en TV Azteca? Andrés, de 'La Academia', reacciona tras ser comparado con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos semanas de que se transmitió la gran final de La Academia: 20 años, los tres finalistas del reality show de TV Azteca acudieron a dar una firma de autógrafos a una plaza ubicada en el sur de la Ciudad de México, lugar en donde las cámaras de Venga la Alegría aprovecharon para entrevistar a Cesia, Mar y Andrés, siendo el sonorense quien resaltó más, luego de ser cuestionado sobre lo que pensaba acerca de las constantes comparaciones del público con figuras como Chayanne o el exacadémico, Carlos Rivera.

Como muchos sabrán, las comparaciones entre famosos siempre han existido, siendo que el propio esposo de Cynthia Rivera ha tenido que enfrentarse a ellas, ya que, por su estilo musical, las personas vinculan al intérprete de 'Tiempo de vals', 'Torero', 'Lo dejaría todo', 'Me enamoré de ti' y 'Atado a tu amor'; sin embargo, parece ser que el recién graduado del programa de telerrealidad de la televisora de Ajusco, Andrés, se acaba de unir a la serie de paralelismos que el público encuentra entre los cantantes.

Fotografía de Andrés

Como era de esperarse, el oriundo de Sonora fue cuestionado acerca de ello en la última firma de autógrafos a la que se presentó con sus compañeras Cesia y Mar, a lo que él respondió con completa humildad: "Me inspira muchísimo y... nada más me aclara la cantidad de trabajo que me falta porque estas son personas que no están ahí nada más porque sí. Sé, soy consciente de la cantidad de trabajo que han hecho. Carlos Rivera ha trabajado muchísimo por el lugar donde está", declaró Andrés.

Cabe señalar que Andrés tendrá la oportunidad de continuar con su trabajo en el mundo de la música, ya que, ganar el segundo lugar en el reality show, lo hizo acreedor a irse de gira con el grupo Cañaveral, así como también tendrá la oportunidad de firmar un contrato con Sony Music, casa productora que se encargará de grabar dos sencillos para el sonorense, así que, sí bien aún tiene un gran camino por recorrer, se le están presentando grandes oportunidades para cimentar las bases del mismo.

Fuentes: Tribuna