Tras ser destrozada por sus críticas a la comunidad trans, JK Rowling hace tremenda revelación

Londres, Reino Unido.- Desde hace varios meses, JK Rowling, quien es conocida por ser la escritora de la franquicia de libros de Harry Potter, ha sido presa de duras críticas, después de que ésta manifestara su desacuerdo con ciertos aspectos de la comunidad trans, hecho que le ganó haber sido 'cancelada' en redes sociales e incluso se especuló que, por este motivo, no fue invitada al documental, Return to Hogwarts.

Tras 8 meses del estreno del homenaje de HBO Max, la productora de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos hizo una tremenda declaración durante una entrevista con Grahan Norton, en su show Virgin Radio. Según las palabras de la escritora, la razón por la que ella no apareció en el filme por los 20 años del lanzamiento de la primera película de Harry Potter fue porque ella no quiso asistir, no porque se lo hayan impedido debido a las polémicas que la rodearon con respecto a su postura con la comunidad trans.

Me pidieron estar en eso, pero decidí que no quería ser parte del documental", señaló Rowling

Harry Potter: 'Return to Hogwarts'

De acuerdo con las declaraciones de JK, la razón por la que no quiso aparecer en el documental no está relacionada con la controversia en la que se vio involucrada. Rowling declaró que el motivo por el que no acudió a la reunión fue porque celebraban el lanzamiento de los filmes y no del libro, por lo que consideró que no sería (completamente) necesaria su presencia en la nueva producción relacionada al mundo mágico.

Fotografía de JK Rowling

Como ya muchos sabrán, HBO no se quedó con los brazos cruzados e intentó llevar a Rowling al documental (aún sí ella no quería hacerlo) la solución que encontró fue colocando algunas fotografías y videos de entrevistas que la propia JK dio con antelación a diversos medios de comunicación, mismas que ayudaron a cubrir su espacio, sobre todo cuando se tocó el tema de la selección del casting principal, ya que, en aquel momento la escritora sí que debía estar involucrada, esto debido a que se trataba de su propia obra antes de ser adaptada.

