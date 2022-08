Tras 'volverse' mujer y 23 años en Televisa, conductor deja a Chapoy y llega desfigurado a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa luego de 23 años, reapareció en el programa Hoy luego de haberse unido a Pati Chapoy meses atrás y dejó sin palabras a los televidentes del canal debido a que luce desfigurado por el abuso de Botox. Se trata del también actor Adrián Uribe, quien este 2022 estuvo a punto de firmar su primer contrato en TV Azteca.

El reconocido mexicano de 49 años debutó en la empresa de San Ángel presentando sus shows en el desaparecido programa Humor... es los comediantes y luego de hacerse de un nombre, participó en exitosos proyectos como La Hora Pico, La Parodia y 100 Mexicanos Dijieron con su personaje de 'El Vitor'. Además de que llegó a ser protagonista de un melodrama, el cual fue Como tu no hay dos en 2020.

Sin embargo, este año el esposo de Thuany Martins confesó que se había quedado sin exclusividad en Televisa luego de más de dos décadas al aire y de inmediato surgieron rumores de que se iría a TV Azteca. Adrián apareció dando una entrevista exclusiva al programa Ventaneando de Pati Chapoy en donde confirmó de una vez por todas que los ejecutivos de San Ángel no le retiraron el jugoso contrato y dijo que él había decidido renunciar.

Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", aseguró.

Inmediatamente después surgió el rumor de que Uribe, quien se ha visto vestido de mujer para diversos sketches y proyectos, llegaría al Ajusco por primera vez conduciendo el reality llamado Dancing with the stars. Luego se dijo que él sería el presentador de la primera temporada de Soy famoso, sácame de aquí, pero nada de esto resultó ser real y el canal de YouTube Chacaleo reportó los altos mandos de la televisora no lo quisieron contratar por "exigente" y es que aseguran que quería un contrato millonario.

Luego de tanta controversia, hace unas semanas se confirmó que el conductor seguirá trabajando de la mano de Televisa-Univisión y que estuvo en Miami, Estados Unidos, grabando su nuevo proyecto, el cual es un late night show. Durante la mañana de ayer viernes Uribe encendió las alarmas de todos sus seguidores debido a que en las redes del programa Hoy reportaron que se le había pasado la mano con el Botox y que lucía irreconocible.

¿Adrián se desfiguró? Aunque en otras ocasiones el mexicano ha sido señalado por abusar del bisturí y las cirugías para mantenerse joven, en esta ocasión no se sometió a ningún procedimiento y en realidad apareció con el rostro desfigurado porque usó un filtro. El presentador y su guapísima esposa jugaron una broma a sus seguidores colocándose este filtro que les aumenta el tamaño de labios y pómulos, como si hubieran abusado del Botox.

Oye mi amor, creo que ahora sí nos pasamos con el Botox y los rellenos", dice Adrián mientras que la mamá de su hija menor contesta: "No, ni se nota".

Adrián y su esposa usaron filtros y aparecieron desfigurados

