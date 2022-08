Adiós TV Azteca: Filtran nombre del segundo eliminado de 'MasterChef Celebrity'; salió furioso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en las redes sociales y otros medios se filtró el nombre de quien sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity México, reality que apenas se estrenó la semana pasada a través de TV Azteca. Como se sabe, para esta segunda edición la producción le apostó a todo y trajo a un excelente elenco, que está encabezado por la magnífica conducción de Tatiana.

Mientras que el panel de críticos estará integrado por los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, quien ya dio mucho de qué hablar desde el primer episodio pues demostró ser sumamente exigente con todos los participantes. Mientras que algunas de las celebridades que fueron convocadas para esta edición son Nadia Yvonne, Francisco Gattorno, Margarita la Diosa de la cumbia, Talina Fernández, Julio Camejo, Lorena Herrera y Ernesto D'Alessio.

Primera eliminación de 'MasterChef Celebrity'

La semana pasada lamentablemente ya se dio la primera baja y es que una de las concursantes no logró avanzar al segundo capítulo porque el platillo que preparó en el duelo de la eliminación no encantó a los jueces. Quien se tuvo que despedir de la cocina más famosa de México fue la periodista Verónica del Castillo, hija del reconocido primer actor Eric del Castillo, ya que no pudo preparar un buen plato utilizando pavo.

Se espera que el segundo episodio de MasterChef Celebrity de nueva cuenta tenga a todos los televidentes del Canal Azteca Uno al filo de sus asientos pues en los adelantos ya se pudo ver que hubo lágrimas y mucha polémica. Asimismo, la producción también dejó ver que este domingo 28 de agosto tendrán a cocineros invitados en el foro y se trata de los periodistas de espectáculos: Jimena Pérez 'La Choco', Ricardo Manjarrez, Gerardo Escareño, Álex Kaffie y Pablo Chagra.

Desafortunadamente esta misma noche otro participante tendrá que despedirse de su sueño de ganar la segunda temporada de MasterChef Celebrity y en las redes ya se reporta el nombre del presunto eliminado. Según información que circula en la red, el concursante que quedará fuera del reality será Ernesto D'Alessio, hijo de Lupita D'Alessio. Kaffie detalló hace varios días que uno de los eliminados de este concurso salió furioso de las grabaciones y todo apunta a que estaría hablando de este cantante.

Armó ¡pedote! porque lo eliminaron de Máster Chef Celebridades. Se ardió tanto ¡que a los productores no los baja de HDSPM!", escribió Álex en su columna para El Heraldo de México.

Ernesto sería el segundo eliminado

Fuente: Tribuna