A 6 años del fallecimiento de Juan Gabriel, su exmanager llega a 'VLA' y hace fuertes declaraciones

Ciudad de México.- Este domingo, 28 de agosto, se cumplen 6 años del sorpresivo fallecimiento de Juan Gabriel, quien perdió la vida debido a un infarto agudo de miocardio, mientras se encontraba en su gira, MeXXico es Todo, a raíz de ello, los conflictos legales por sus propiedades no se hicieron esperar. En el marco del aniversario luctuoso del actante, quien fue su exmanager, Silvia Urquidi, llegó a Venga la Alegría, donde hizo tremendas declaraciones.

Como algunos recordarán, a mediados de este mes de agosto, el programa de espectáculos, Ventaneando, presentó documentos donde se confirmaba que Alberto Aguilera Jr. y el intérprete de 'Amor Eterno', en realidad no compartían ningún parentesco, y aunque ambos tienen el mismo apellido, lo cierto es que esto se trataría de una coincidencia. Es bajo este contexto que el mañanero de TV Azteca entrevistó a Urquida, quien fue localizada en lo que parecía ser un homenaje del 'Divo de Juárez'.

Fotografía de Juan Gabriel

Y es que, según las declaraciones de la exrepresentante del famoso, en efecto Alberto Aguilera Jr. no sería hijo de Juan Gabriel, conclusión a la que llegó después de realizar una investigación a profundidad sobre la familiaridad de ambos famosos e incluso, reconoció frente a las cámaras de Venga la Alegría: Fin de Semana que, de hecho, llegó a invertir una gran cantidad de dinero:

Gasté durante 2 años, cuando él estuvo en la casa de 'La Lerdo', porque de repente no, no tenía identificación. Como había huido del Paso a Juárez, cuando Alberto (Juan Gabriel) había muerto y el pasaporte se lo habían quitado, entonces no tenía una identificación. Entonces, para sacar la INE, yo le pedí a mi abogado, Marco Tulio Ruíz que había que buscar en donde estaba registrado. Se investigó, gastando y nada. Durante 2 años seguimos investigando y nunca salió nada, más que la cartilla militar, pero no aparece ningún Alberto Valadez como padre, sino un tal Jorge Alberto Aguilera", declaró la representante

Ella señaló que tras dicha investigación, llegó a la conclusión de que Jr. no sería hijo del cantante, aunque aclaró que esa su opinión personal: "Entonces, para mí no es su hijo (de Juan Gabriel), para mí. Yo no hablo mijo si yo no tengo documentación". Por otro lado, Silvia declaró que el proceso de las propiedades del 'Divo' se encuentra avanzando de la mejor manera posible, ya que, todo se hizo de manera verbal y no firmó ningún documento, aclaró que, finalmente, ella se encargó de comprar todo. Por otro lado evidenció a Guillermo Pous, quien fue abogado de Iván Aguilera, a quien exhibió por haber dejado en mala posición tanto al vástago del famoso como al propio cantautor.

Para mí Guillermo Pous puso en mal a Alberto Aguilera y a Iván, dejando en claro que no les gustaba pagar (...) el licenciado Pous no era abogado de él (Juan Gabriel) él apareció luego de su muerte

Fuentes: Tribuna