Comediante se le va con todo a afamada cantante por su aspecto físico: "Parece emoji de mie..."

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, un comediante dio mucho de qué hablar durante una entrevista, en un canal de YouTube, donde se le fue con todo a una reconocida cantante por su aspecto físico, pero su pleito no fue sólo con ella, ya que, incluso despotricó en contra de sus fans femeninas por apoyarla cuando, según él, la celebridad no cuidaba en absoluto de su salud, tachando a sus seguidoras de ser "hipócritas", mientras que a la estrella la comparó con un emoji de WhatsApp.

Todo ocurrió cuando el comediante estadounidense, conocido como Aries Spears acudió a una entrevista al canal de YouTube, Art of Dialogue, donde en determinado momento compartió su opinión con respecto a la afamada cantante, Lizzo, quien cuenta con una gran cantidad de seguidores; sin embargo, esto no parece ser suficiente para el polémico artista, quien no dejó de despotricar sobre la apariencia de la cantante.

No puedo pasar por alto el hecho de que se parece al emoji de mie... Tiene una cara muy bonita, pero sigue mostrando su cuerpo como, vamos, hombre (...) Escucha no soy el hombre más en forma del mundo, pero aún así cuando eres divertido y tienes arrogancia y confianza, te ves decente, creo que al menos soy guapo, pero cuando una mujer tiene la complexión de puré de papas está en problemas

Como se mencionó anteriormente, Spears aseguró que las fanáticas de la ganadora del Grammy a mejor interpretación pop en solitario y mejor álbum urbano contemporáneo, eran unas "hipócritas", ya que, anteponían el "apoyo a su hermana", en lugar de ver los problemas de salud que el "sobrepeso" de Lizzo podrían traerle, entre ellos mencionó: "diabetes, problemas cardíacos, colesterol", entre otras cosas.

Esta serie de polémicas declaraciones le valieron diversas críticas al famoso en Twitter, donde varios usuarios lo criticaron por haber opinado de aquella manera en contra de la celebridad, entre los varios comentarios se puede mencionar el de un usuario de la red social del pájaro azul: "Estoy horrorizado por la falta de autoconciencia. Respira pesadamente sentado. Lizzo está en gran forma como intérprete. Hace twerking, canta, baila y toca un instrumento al mismo tiempo. Aries lanza un sonido de cul... gordo como una entrada de aire frío solo por sentarse". Por otro lado, hubo usuarios quienes resaltaron el hecho de que, a pesar de que Spears es una persona que también tiene sobrepeso, no debería hablar sobre el cuerpo de alguien más, sin importar cómo luzca

