De no creer: Famoso cantante es acusado por conducta sexual inapropiada; él niega todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el nombre de Win Butler, quien funge como fundador y vocalista de la agrupación Arcade Fire se robó la atención de los medios de comunicación debido a que cuatro personas lo acusaron de tener una conducta sexual inapropiada, pues había señalamientos por acoso e incluso abuso sexual, mismos que sucedieron en 2015, 2016 y 2020 y por lo cual éste podría ser investigado e incluso, acusado formalmente.

La primera acusación surgió por parte de una persona de género fluido quien argumentó que el cantante de temas como Everything Now, Wake Up o The Suburbs, lo agredió sexualmente en 2015, tras ello, tres mujeres más se unieron a los señalamientos en donde mencionaron que ellas tenían entre 18 y 23 años cuando el vocalista tenía 36 a 39, lo cual manifestaron, él usaba para someterlas pues la diferencia de edad era una "dinámica de poder".

Tras estas acusaciones, el líder de la banda de indie-rock difundió un comunicado en donde aseguró que nada de esto es cierto y si bien tuvo encuentros íntimos con las presuntas víctimas, todo fue consensuado, al tiempo que dejó claro que cada uno de estos encuentros no fueron iniciativa suya, por lo cual negaría abiertamente estar involucrado en un delito de ésta índole donde artistas y actores se han visto involucrados en el pasado.

"No hay una manera fácil de decir esto, y lo más difícil que he hecho es tener que compartir esto con mi hijo. La mayoría de estas relaciones fueron de corta duración, y mi esposa lo sabe: nuestro matrimonio, en el pasado, ha sido menos convencional que algunos", manifestó.

Foto: Instagram @arcadefire

El comunicado que además cuenta con una larga extensión, cuenta también con declaraciones del músico quien afirma que en el pasado conectó con fans tanto de manera personal como por redes sociales, plataformas donde difundió mensajes de los que insiste no sentirse orgulloso pero no por ello obligó a las personas con las que tuvo encuentros a algo que no estuvieran de acuerdo, por lo que hizo hincapié en que todo fue de acuerdo mutuo "y siempre entre adultos con consentimiento. Es profundamente revisionista, y francamente equivocado, que alguien sugiera lo contrario".

Asimismo asegura que a lo largo de su vida, jamás ha tocado a ninguna mujer que no consintiera eso y mucho menos las obligó a tener relaciones sexuales, lo que rechazaría por completo las acusaciones que se hacen en su contra aunque con ello no evitan que, en caso de considerarlo necesario, las autoridades orillen a que se abra una investigación más profunda con la finalidad de deslindar responsabilidad.

"Niego con vehemencia cualquier sugerencia de que me obligué a una mujer o exigí favores sexuales. Eso simplemente, e inequívocamente, nunca sucedió", dice la misiva.

Foto: Instagram @arcadefire

Una de las denunciantes de nombre Estella, afirmó que comenzó a tener interacción con el cantante a través de la red social Instagram. Luego de varios mensajes, él la invitó a un bar y tras ello le compartió su número telefónico para mantenerse en contacto, todo bajo la consigna que ella no tendría que revelar que era él con quien mantenía interacción. La denunciante afirma que ambos sí se encontraron en el bar ubicado en Montreal y tras ello, Butler le enviaba fotos explicitas sin que ella las pidiera, todo mientras ella tenía 18 años de edad.

"No me di cuenta de la importancia de la diferencia de edad en ese momento. Ahora puedo ver cómo podría ser abrumador pensar en cuando tenía 18 años, pero en ese momento no lo apreciaba", dijo la denunciante.

Fiona y Sarah, como se identificaron las otra denunciantes, también manifestaron que en s rol de fanáticas de la agrupación, Win Butler mantenía contacto y al igual que con Estella, les pedía privacidad para no revelar con quién era que interactuaban. En dicha comunicación de dos vías, él enviaba fotos y videos de índole sexual y también podía que le enviaran dicho material. "No me gusta hacer ningún tipo de video, especialmente cosas sexuales. Recuerdo estar tan nerviosa y tan avergonzada de haberlo hecho", declaró la víctima.

Foto: Instagram @arcadefire

Fuente: Tribuna