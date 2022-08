Escándalo: Tras pronunciarse contra el reggaetón, Yandel así responde la sugerencia de Alex Syntek

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 21 de agosto, el cantante y compositor mexicano Alex Syntek se volvió tendencia debido a que sugirió que las autoridades deberían regular qué tipo de música se toca en los restaurantes del país, evento por el que argumentó que aquellos que opten por el reggaetón deberían ser mutados, palabras que dividieron a la opinión pública pues, mientras unos manifestaron que era exagerado, otros secundaron tal propuesta pues muchas de las letras de este género urbano son poco apropiadas para este tipo de lugares.

"Cuando yo hablo de regulación es que si tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque lo ponen los meseros, los dueños de los restaurantes no se fijan que los meseros lo ponen a todo volumen; entonces tú tienes el derecho de multar al lugar por poner música que no es adecuada, no estás en un antro a las 10 de la noche", dijo Syntek en el Podcast Auténtico.

Instagram @syntekoficial

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el intérprete de temas como Tu Necesitas, Sexo, Pudor y Lágrimas o Por volverte ver se manifiesta en contra de este género musical que ya e popular en todo el mundo, pues mientras en sus inicios era característico del habla hispana, actualmente es fácil encontrar exponentes del mismo en países como Rumania, Albania o Serbia, por mencionar algunos donde no hay idiomas que se desprenden de las denominadas lenguas romance.

En el marco en que Wisin y Yandel, considerados de los máximos exponentes de éste genero visitaron la Arena Ciudad de México, el segundo mencionado rompió el silencio y manifestó su postura ante la sugerencia hecha por el nacido en Yucatán donde manifestó que, en caso de aprobarse tales multas, ellos pagarían el monto pues considera que el reggaetón no solo es un género bailable sino que además es un arte.

"Que nos multen, lo pagamos. De verdad que el reggaetón es música, es arte. Es como lo quieres llevar tú. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, la verdad, no somos personas que cantamos groserías", aseveró el cantante.

Instagram @yandel

Al ser cuestionado sobre la manera en que Syntek ha criticado las letras de este género musical, el cantante originario de Puerto Rico insistió que para él no es novedad, ya que desde que empezó su carrera musical, la polémica en torno al contenido de cada canción ha estado en boca de todos; sin embargo, esto no ha sido motivo para detener esta ola y pese a los años, se mantiene en activo, aún cuando rompió su relación con Wisin y ahora ambos se volvieron a reencontrar con su público.

Fuente: Tribuna