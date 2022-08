Gaby Ramírez causa furia en 'VLA' tras hacer lo impensable y vestirse así en pleno show

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, 28 de agosto, Gaby Ramírez causó tremenda impresión en sus seguidores y en los televidentes de Venga la Alegría: Fin de Semana, luego de que apareció vestida de forma inesperada en el show, hecho que provocó opiniones encontradas en los fans del programa, a través de la cuenta de Twitter, donde se pudo leer desde comentarios positivos hasta negativos.

Resulta ser que la querida regiomontana apareció vestida de manera similar a la polémica fotografía de Alejandro Fernández, en donde se le ve con un 'look' completamente cano. La imagen fue publicada por el propio 'Potrillo', a través de su cuenta oficial de Instagram, hace 6 días. De hecho las críticas hacía el atuendo del hijo de Vicente Fernández fueron tales, que él mismo salió a defenderse dos días después con una imagen similar, pero esta vez con un mensaje contundente.

No te preocupes por lo que yo haga o deje de hacer... preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer", declaró el charro

Publicación de Alejandro Fernández

Y aunque ya pasaron algunos días de esta publicaciones, el programa mañanero de Venga la Alegría: Fin de semana no lo dejó pasar, por lo que caracterizaron de manera similar a Ramírez, quien posó de forma idéntica al intérprete de 'Nube Viajera' y 'Como quien pierde una estrella'. Como era de esperarse, esta acción, por parte de la producción fue tomada con de diversas maneras por el público del show, ya que, hubo quienes consideraron que todo se trataba de una broma bastante graciosa, pero hubo otros que no dudaron en arremeter contra la propia Gaby.

Qué ridiculez burlarse de los demás", mientras que otro comentario señaló: "No sé a quien le pudo parecer graciosa esta estúpida idea. Es una enorme falta de respeto y no porque se trate de Alejandro Fernández sino porque es ofensivo que se burlen así de otra persona, pero qué se puede esperar de esta niña y de un pésimo productor que no ha hecho nada bien"