¿Irina Baeva? Villana de novelas de Televisa confirma separación y revela porqué canceló su boda

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien lleva más de 6 años trabajando para Televisa y ha destacado por sus papeles de villana, dejó en shock debido a que luego de meses de especulaciones confirmó que está soltera y compartió los detalles de la cancelación definitiva de su boda. Se trata de la guapísima colombiana Sara Corrales, quien apenas se había comprometido a inicios de este año.

La también modelo y empresaria le había dado el "sí" a su novio Rafael Gutiérrez en el mes de febrero, cuando él aprovechó su visita a la ciudad de Madrid, España, para entregarle el anillo de compromiso. En ese momento Sara compartió varias instantáneas en las que aparecía de lo más feliz presumiendo la enorme sortija que le entregaron, sin embargo, a inicios de julio se comenzó a especular que ellos ya habían terminado.

La intérprete de novelas como La doble vida de Estela Carrillo, Cita a ciegas y Quererlo Todo se había negado a compartir detalles de su reciente rompimiento pero en una entrevista exclusiva con TVyNovelas por fin habló al respecto. Corrales señaló que canceló sus planes de boda "por motivos personales" y admitió que aunque vivió un mal momento luego de esta decisión, ahora se siente plena y feliz disfrutando de su vida.

Decidí no casarme por temas personales... eso quedó atrás y estoy feliz empezando un ciclo nuevo".

La colombiana de 36 años, quien formará parte de la nueva telenovela de Televisa Mi camino es amarte, también confesó que no se arrepiente de la decisión que tomó al terminar con su prometido e incluso declaró que pese a esta ruptura, sí planea casarse en un futuro cuando conozca a un "hombre bueno" para ella. Además Sara también declaró que sí desea ser madre y aclaró que solamente tendrá hijos cuando conozca al indicado, descartando ser madre soltera.

Justo quiero eso: 'formar una familia. Hoy pienso que no me gustaría ser madre soltera; creo en la familia, en un hogar, en un hombre que esté ahí para apoyarme y para disfrutar conmigo lo que construyamos".

Corrales también explicó que ella de ninguna manera se podía quedar una relación que no le hace bien, aún y cuando ya había un anillo de compromiso de por medio: "Si yo no soy feliz en una relación, no me voy a casar; si no soy feliz, no voy a dar el siguiente paso... : así esté el mundo entero encima, así tenga un anillo (de compromiso), si no me haces bien, gracias, pero no". Ya para finalizar, la actriz dijo que está feliz por volver a la pantalla de San Ángel como antagonista en el nuevo melodrama de Nicandro Díaz.

'Úrsula' es una mujer con un pasado muy oscuro. Tenía un esposo, pero sucede algo y dice: '¡Hasta aquí, no más'; decide darle un giro a su vida, buscar un amor diferente y encuentra a Memo (Gabriel Soto)", explicó.

