Luto en TV Azteca: 'La Bebeshita' sufre la muerte de su abuelita y se ahoga en llanto en 'VLA'

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 28 de agosto la querida y famosa conductora Daniela Alexis, quien es mejor conocida como 'La Bebeshita', acabó ahogada en llanto en plena transmisión en vivo del programa Venga la Alegría: Fin de Semana debido a una terrible pérdida familiar. La también cantante abrió su corazón ante las cámaras de TV Azteca y recordó a su abuela paterna, quien falleció el año pasado.

Resulta que este día en México se celebra el Día del Abuelo y durante el matutino de la televisora del Ajusco realizaron un homenaje para los abuelos de sus conductores. La exparticipante de los realitys Enamorándonos y MasterChef Celebrity México no pudo evitar conmoverse al hablar de su abuelita, quien asegura es la persona más consentidora que pasó de su vida y que además forjó su personalidad.

Recuerdan a la abuela de 'La Bebeshita'

En la pantalla del Canal Azteca Uno proyectaron una instantánea en la que aparece 'La Bebeshita' cuando apenas era una niña mientras está al lado de la señora y de una prima. Sus compañeros de VLA: Fin de Semana de inmediato mencionaron que no se parecía en nada a la infante de la foto y le aseguraron que sus arreglitos estéticos la dejaron irreconocible: "No te pareces tanto, es que las operaciones bebé", dijo Alana Literas..

Posteriormente, la también modelo mexicana comenzó a hablar maravillas de su abuela e incluso dijo que ella la quería más que su propia madre: "Mi abuelita es la consentidora del mundo, la más, la más, es la mamá de mi papá, y me ha consentido más que mi mamá, bueno mi mamá no me quiere, soy adoptada". Posteriormente, Alexis aseguró que si ella era "pata de perro" es porque lo heredó de su abuela y dijo que esta mujer era "muy rumbera".

'La Bebeshita' se conmueve al hablar de su abuelita

A pesar de que ella estaba mayor, me traía en el Metro, siempre de que 'vamos a allá', era la cosa más tierna", añadió.

Posteriormente, 'La Bebeshita' se ahogó en llanto al confesar que para ella ha sido sumamente difícil superar la muerte de esta mujer que marcó su vida y que lamentablemente falleció el año pasado: "La extraño no saben cómo... sí me parte el corazón ahora que la recuerdo, la extraño un buen... me despedí el año pasado de ella y de verdad la extraño muchísimo", añadió con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta.

Daniela describió a la madre de su papá como una mujer sumamente generosa, que sabía perdonar y que además ayudaba muchísimo a las personas. Comentó que su abuela se quitaba su propia ropa para darle ayuda a alguien más y asegura que ella heredó ese bonito sentimiento de ella. 'La Bebeshita' también dijo que todas las noches hablaba con ella y le envió un saludo hasta el cielo.

Abuelita dónde quiera que estés gracias, me hiciste una mujer muy buena", dijo con la voz entre cortada.

