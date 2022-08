Se divorció: Tras 5 años retirada y volver a Televisa, exvillana de TV Azteca confiesa separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien estuvo 5 años retirada de las telenovelas y acaba de volver a la pantalla de Televisa, hizo fuertes declaraciones al periodista Gustavo Adolfo Infante y es que contó detalles sobre su divorcio que nunca había divulgado. Se trata de la querida española Anna Ciocchetti, quien formó parte de las filas de TV Azteca por más de 20 años y se consolidó como una gran villana.

La nacida en Madrid, España, hizo su debut en la televisión con San Ángel apareciendo en proyectos como Alcanzar una estrella y Yo no creo en los hombres, pero luego se fue a trabajar al Ajusco durante más de dos décadas y actuó en melodramas como A flor de piel, Nada Personal, Mirada de mujer, el regreso, Belinda, Campeones de la vida, Vuélveme a querer, La Loba y Huérfanas. Mientras que este 2022 volvió al canal de Las Estrellas con una participación especial en La Herencia.

Anna en 'La Herencia'

La también intérprete de teatro y cantante protagonizó el reciente capítulo del programa El Minuto que cambió mi destino en Imagen TV y aquí habló como nunca antes sobre su divorcio del actor José Luis Franco. Anna explicó que conoció a su primer y único esposo mientras filmaba la telenovela A flor de piel, con la cual debutó en TV Azteca, y confesó que se fueron a vivir juntos a solo 6 meses de iniciar su romance.

La reconocida española, quien creció en las playas de Acapulco, Guerrero, explicó que siempre ha sido muy discreta con su vida privada pero en esta ocasión se animó a contar detalles de su separación: "Fue una historia preciosa... era muy guapo y un actor talentosísimo. Al poco tiempo de comenzar su vida juntos, Ciocchetti salió embarazada de su primer hijo Franco y lamentablemente ellos se divorciaron cuando su hijo menor Giovanni tenía 2 años.

Fue precioso, nos hicimos novios al terminar el proyecto y a los 6 meses nos casamos".

Anna y José Luis Franco se divorciaron luego del nacimiento de su primer hijo

A 20 años de su divorcio, la también actriz de novelas como Caer en tentación reconoce que entre ella y José Luis había muchas cosas en común y también pasión, pero desafortunadamente no pudieron salvar su relación. Anna comentó que cuando ella y el actor se casaron desearon tener tres hijos, dos varones y una niña a la que llamarían Isabella, sin embargo, solo consiguieron tener a Franco y Giovanni.

Cuando estaba en el quirófano me cayó el veinte y dije 'no voy a tener más hijos', estoy completa".

Ciocchetti confesó que ella y Franco llegaron a un punto en el que ya no podían sostener su matrimonio porque cayeron en la cotidianeidad y aunque intentaron solucionar sus problemas con terapia de pareja, el actor no puso de su parte, abandonó el consultorio y ahí fue cuando ella se dio cuenta que no había nada más en esa relación: "Si nos hubiera agarrado más grandes, hubiéramos pasado ese bache...".

Anna también declaró que tuvo que tomar terapia para superar esta difícil ruptura y dijo que aunque pasó más tiempo divorciada que con José Luis, sí le resultó muy complicado dejar ir al padre de sus hijos. Asimismo, contó que hasta este momento no se ha vuelto a casar y descarta que vaya a hacerlo otra vez: "No me he vuelto a casar y no sé si me volvería a casar... hoy estoy enamorada de mí", admitió.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento