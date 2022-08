TV Azteca: Yusef y Viridiana protagonizan los memes tras eliminación en 'Survivor México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer sábado 27 de agosto se vivió una nueva y emocionante eliminación en Survivor México y las reacciones de los televidentes de TV Azteca de inmediato se esparcieron por las redes sociales. Los protagonistas de los memes en esta ocasión fueron Yusef Farah y Viridiana Álvarez, la primera pareja sentimental que surgió en esta tercera temporada del reality conducido por Carlos Guerrero 'El Warrior'.

Por segunda semana consecutiva la Tribu Jaguar tuvo que despedirse de uno de sus integrantes luego de no conseguir ningún tótem de inmunidad grupal. En la jornada de eliminación anterior quien tuvo que dejar la competencia fue el polémico Gabo Cuevas, mientras que esta semana fue la alpinista mexicana Viridiana Álvarez quien se tuvo que despedir de su sueño de alzarse como la ganadora de Survivor México.

El pasado viernes 26 de agosto se había puesto en juego el primer tótem para las tribus y en ese momento fue el equipo Halcón el cual consiguió salvarse de la eliminación. Mientras que la noche de ayer sábado la tribu de Los Otros consiguió salvarse una semana más y fueron los amarillos quienes tuvieron que enviar a dos integrantes de su tribu al Duelo de Extinción, quedando fuera la sobreviviente antes mencionada.

Sin embargo, se vivió un momento inesperado durante el Concejo Tribal ya que Yusef decidió renunciar al collar de inmunidad individual que había conseguido el pasado jueves y le pidió a los Jaguares que votaran por él, para así evitar que Viridiana estuviera en riesgo de salir. No obstante, Cynthia, David y Santi no estuvieron de acuerdo pues ya habían acordado en el campamento que los sentenciados en esta ocasión serían el argentino y la alpinista.

Yusef aseguró que había tomado esta repentina decisión en un "acto de amor" y no porque considere que su novia sea una mujer débil. De hecho el exparticipante de Exatlón México se dejó ver sumamente conmovido y hasta lloró cuando miró que Viri no pudo superar el reto de la extinción, el cual consistía en permanecer abrazada a un tronco e ir subiendo de nivel cuando 'El Warrior' lo pidiera, sin embargo, la alpinista no consiguió avanzar en ninguna de las dos oportunidades que tuvo.

