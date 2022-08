A 10 meses del fallecimiento de Octavio Ocaña, su prometida hace inquietante declaración

Ciudad de México.- Este lunes 29 de octubre, el querido actor de Vecinos, Octavio Ocaña, cumple su décimo mes de fallecido. Durante dicho tiempo, poco se ha podido resolver sobre las condiciones en las que falleció, mientras tanto su familia y su prometida han intentado continuar con su vida, esto se sabe gracias a las publicaciones de los familiares del histrión; sin embargo, parece ser que, más allá de todo ello, la pareja del intérprete de 'Benito Rivers', Nerea Godínez, continúa sufriendo las consecuencias emocionales de la pérdida del histrión.

Durante la mañana de este lunes, 29 de agosto, la joven publicó un video en conmemoración a la partida del actor de Amor Letra Por Letra, en el clip se puede apreciar los felices momentos que vivió a lado de Ocaña, pero en el final de éste se puede ver a Nerea llorando, mientras maneja un auto. El cortometraje fue acompañado por un largo mensaje de Godínez, en el que expresó que, sí bien, ha comenzado a dejar de estar triste, esto no sería del todo bueno, ya que, con el tiempo ha ido perdiendo el interés en las cosas.

Nerea expresó en su mensaje que, con el pasar de los meses, ha dejado de manifestar emociones tanto positivas como negativas, poniendo como ejemplo que, de pronto se percató de que las cosas que antes disfrutaba hacer, ya no le despiertan ningún tipo de sensación, aunque este tipo de declaración ya lo había hecho con anterioridad e incluso llegó a alertar a sus cuñadas, Bertha y Ana Leticia Ocaña, la misma Nerea explicó en su nuevo mensaje que continuará su vida en memoria de Octavio y de su hijo.

Creo que estoy aprendiendo a estar sin ti o más bien me estoy empezando a acostumbrar a estar sola. Se ha acabado casi la tristeza, suena bien no? ... El problema es que más bien ya no siento nada pero es peor, es como existir sin emociones, donde de pronto caes en cuenta que estás haciendo algo que sueles amar y simplemente no te causa ni la más mínima emoción..... como la que sentíamos tú y yo estando juntos.TE AMO AMOR DE MI VIDA, sigo aquí y sigo de pie por André y por ti