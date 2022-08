Alumno de 'La Academia' llega a 'VLA' y destapa sí es familiar de afamado exactor de Televisa

Ciudad de México.- A dos semanas de la gran final de La Academia, continua surgiendo información de los alumnos que integraron a la generación de los 20 años del reality show musical de TV Azteca, tal y como ocurrió durante la mañana de este lunes, 29 de agosto, cuando Andresse, llegó al programa de variedad, Venga la Alegría, donde decidió ponerle fin a las especulaciones y reveló sí compartía algún parentesco con un afamado y controvertido galán de telenovelas.

Todo ocurrió durante una entrevista que el mañanero de la empresa de Ricardo Salinas Pliego le hizo al cantante durante la alfombra naranja de los 'Kid's Choice Awards', en la que acudió el famoso junto a la ganadora de la última emisión de La Academia, Cesia. En el evento, la pareja de celebridades se dejó ver sumamente feliz y hasta enamorada, relación que habrían comenzado a formar desde que se encontraban dentro de La Academia.

En determinado momento, la reportera se animó a terminar con todas las especulaciones que rodean al ganador del segundo lugar de reality con respecto al presunto parentesco de Andresse con el polémico actor Pablo Lyle, quien actualmente se encuentra en el ojo del huracán, luego de que fuera acusado de homicidio, tras un incidente vial, en Estados Unidos. Esta pregunta fue tomada con humor por el sonorense quien declaró que esta pregunta ya se la habían hecho con anterioridad e incluso llegó a decir que era hermano del histrión, aunque la realidad es una muy distinta.

La verdad es que me lo han dicho bastante y no solamente ahorita, me lo han dicho desde hace 10 años, gente que me he encontrado en bares. Hasta he jugado diciendo que soy su hermano y me creen. Admiro mucho su trabajo, la verdad es que no sé qué le pasó, pero espero que pronto pueda retomar su carrera.