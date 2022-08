Hermana de Amber Heard arremete contra MTV por invitar Johnny Depp: "Eres repugnante"

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 28 de agosto, se celebraron los afamados premios MTV Video Music Awards y sí bien, desde el minuto 1, diversos famosos dieron de qué hablar, parece ser que el evento que se llevó la noche fue la aparición de Johnny Depp caracterizado como la mascota de los galardones: 'Moon man'; sin embargo, este hecho no resultó ser del agrado de mucha gente, entre ellos se encuentra la hermana de Amber Heard, Whitney, quien no dudó en despotricar en contra del histrión de Piratas del Caribe a través de sus redes sociales.

Como algunos sabrán, durante la transmisión de los premios de Music Televion, el actor de Alicia en el país de las maravillas y Sweeney Todd, apareció en una escena pregrabada, en donde se le podía ver disfrazado de astronauta. Durante su breve aparición, el actor bromeó sobre los diversos papeles que perdió, luego de que su exesposa, la actriz de Aquaman, lo señaló por violencia doméstica.

Solo quiero que sepan que estoy disponible para cumpleaños, Bar Mitzvahs, Bat Mitzvahs, bodas, funerales... Cualquier cosa que necesites. ¿Y sabes qué? Necesitaba el trabajo. VMA, volvamos a la maldita música, ¿de acuerdo?", declaró el famoso

Esto marcaría el regreso de Johnny Depp a la televisión, ya que, sí bien había tenido algunas participaciones, lo cierto es que no había estado en un proyecto de la magnitud de los MTV VMA. Pero como se mencionó en un inicio, su presencia en el show no resultó del agrado de mucha gente, ya que, las críticas sobre lo extraño que lucía 'Moon man' con el rostro sobrepuesto del actor no se dejaron esperar en Twitter; sin embargo, quien lanzó una opinión implacable hacía el famoso fue Whitney, la hermana de Heard.

@MTV eres repugnante y claramente desesperado. Realmente espero que ninguna de las personas que hicieron esta llamada tenga hijas. Apoyo a Amber Heard

Crítica de Whitney Heard

Sí bien, Depp bromeó con el hecho de que necesitaba el trabajo, luego de que varios de sus proyectos se cancelaron, lo cierto es que, actualmente, se encuentra participando en el melodrama francés, Le favourite, donde interpretará al 'Rey Luis XV'. Se espera que el largometraje será estrenado en los cines para el año 2023; sin embargo, ya está dando de qué hablar, ya que, será la primera película del actor en la que hablará en francés y no en inglés, como a lo largo de su carrera.

Fuentes: Tribuna