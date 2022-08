Ingrid Coronado responde a viuda de Fernando del Solar y revela que sus hijos no conviven con ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica no ha parado tras el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar y es que su viuda Anna Ferro ha hecho una serie de declaraciones en contra de Ingrid Coronado, quien ya salió a responderle y dijo que se defenderá por la vía legal. La expresentadora del programa Venga la Alegría ha dejado ver que tiene muy mala relación con la última esposa del querido conductor argentino.

En una entrevista con ¡HOLA!, la instructora de yogas y pilates aseguró que la exesposa de Fernando lo había vuelo a demandar y que el proceso comenzó justo unos días antes de que su padre, el señor Norberto Cacciamani, muriera. Incluso entró en detalles y contó que el exconductor de TV Azteca se podía poner de acuerdo con la madre de sus hijos por las colegiaturas de ambos, ya que según, sus mensualidades costaban lo mismo que las de una universidad.

Ingrid Coronado y sus dos hijos menores

Luego de estos fuertes señalamientos, Ingrid responde contundente en una entrevista que dio a la revista TVyNovelas. En primer lugar la exintegrante del grupo Garibaldi resaltó que ella no demandó a Del Solar y aseguró que en realidad el proceso que está en curso es el mismo que él inició cuando decidieron separarse: "Esa es la demanda de hace seis años. A mí me demandaron", sostuvo firmemente.

Acto seguido, Coronado confesó que sus hijos Paolo y Luciano ya no tienen contacto con la viuda de su padre: "Por el momento no (tratan con Anna)". Asimismo, la también escritora de libros volvió a insistir en que ella inculca en sus hijos valores que los hagan mejores seres humanos: "Para mí es importante demostrarle a mis hijos y a mi familia quién soy a través de mis actos. Siempre trato de hacer lo correcto, y eso es a lo que me abrazo y lo que me ayuda a salir adelante en cada paso de mi vida".

Los hijos de Anna convivieron con los hijos de Ingrid

Yo sé quién soy y no trato de aparentar nada", añadió.

A punto de que se cumplan dos meses del fallecimiento de Fernando, al parecer se avecina una nueva disputa entre su viuda y su exesposa. De acuerdo con la periodista Ángelica Palacios el argentino dejó en su testamento que una de sus propiedades se dividiera en dos partes iguales, una de ellas sería para su viuda Anna Ferro y la otra parte para los hijos que tuvo con Ingrid Coronado, pero existe un conflicto.

Supuestamente el inmueble en cuestión sería el de Cuernavaca, donde actualmente vive Anna, y al parecer también sería propiedad de Ingrid. En días pasados la abogada de Coronado manifestó que la propiedad ubicada en el estado de Morelos pertenece a su representada y por ello está en su derecho de desalojar a la viuda de Fernando en cualquier momento. Habrá que esperar a que alguna de las partes salga a dar más información al respecto.

Fuente: Internet

Fuente: Tribuna