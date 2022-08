"Largo de Televisa": Destrozan a Arath de la Torre por "prepotente" y responde a críticas en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico conductor Arath de la Torre se encuentra en medio de la polémica y decenas de internautas volvieron a pedir su despido de Televisa porque consideran que no tiene talento y que además es muy prepotente. Los internautas y televidentes se volcaron encima del también actor luego de haber protagonizado una fuerte pelea contra Pierce David en el reality El Retador.

Resulta que el galán de novelas como Soñadoras y Antes muerta que Lichita tuvo una pelea la noche de ayer domingo 28 de agosto con el imitador de 'Chuponcito' debido a que este habló pestes de él en las redes sociales. Pierce se había enfrentado a Arath la semana pasada en el mencionado programa pero los jueces no le dieron el gane ya que consideraron que el presentador de Hoy lo había hecho mejor imitando a Luis Miguel.

El imitador de 'Chuponcito' aseguró que la producción de El Retador estaba favoreciendo a De la Torre y los culpó de darle todas las herramientas para que destacara durante su enfrentamiento. Sin embargo, durante la noche de ayer domingo Pierce David volvió al concurso conducido por Consuelo Duval y pidió una nueva oportunidad al panel de críticos, además de que dijo que estaba arrepentido de haber criticado a su colega.

Vengo con todo cariño y humildad, vengo a decirte que te admiro", expresó el imitador.

Arath aceptó las disculpas de Pierce, no obstante, también le lanzó una fuerte advertencia: "Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, no escupas para arriba... Nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. No te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, no te metas conmigo, gracias", dijo molesto. Las palabras que usó el esposo de Susy Lu molestaron a los internautas, quienes de inmediato lo tacharon de soberbio y altanero.

Incluso, el originario de Cancún también hizo molestar a Consuelo pues trató de conducir el reality mientras estaba su polémica: "Basta, aquí la conductora soy yo". Además Arath también generó muchas críticas por haber humillado a Pierce, amenazándolo con no darle trabajo como lo había planeado: "Brother no estás preparado, yo te dije te voy a dar personajes en El Privilegio de Mandar, pero no, olvídalo...", sostuvo.

Debido a que varios televidentes pidieron a los ejecutivos de San Ángel que lo despidieran y no pararon de criticarlo en las últimas horas, De la Torre ya salió a defenderse y como en otras ocasiones, no se arrepiente de lo que dijo e hizo en El Retador: El conductor dijo ante las cámaras del matutino Hoy que los jueces no debieron de darle otra oportunidad a Pierce David ya que para él no tiene el talento suficiente y dice que el tiempo de la televisión no debería de gastarse en su "numerito".

Me encanta dar de qué hablar... y sí, soy prepotente, mamila y todo lo que quieran", dijo en tono burlón.

