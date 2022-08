Lo vuelven a hacer: BTS arrasa en los MTV VMAS 2022 y así le agradecieron a sus fans

Nueva jersey, Estados Unidos.- No cabe duda de que BTS es la banda más popular del momento y, es posible, que gracias a ellos, la música coreana haya comenzado a obtener reconocimiento durante los últimos años. Y es que, desde su surgimiento la agrupación compuesta por Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope y RM no ha dejado de romper récords ni de ser invitada a diversos eventos de gran escala en Estados Unidos, tal y como ocurrió durante la noche del pasado domingo, 28 de agosto.

Como muchas integrantes de ARMY sabrán, el día de ayer fue un día especial para Bangtan Sonyeondan, ya que, lograron llevarse el premio a Grupo del Año, en los MTV VMAS y, tal parece, que la banda no se esperaba llevarse este reconocimiento, ya que, de acuerdo con algunos informes, compartieron una fotografía de ellos mismos, sentados en un sillón, mientras recreaban el emoji sorprendido de WhatsApp.

Dejando de lado el humor con el que la boy-band celebró su nuevo logro, decidieron agradecerle a todos sus fans por haberlos apoyado tanto y es que, como bien se saben, en el negocio de la música, los seguidores son de suma importancia, porque sin ellos, la agrupación no habría podido llegar hasta donde se encuentra hoy en día, hecho que los mismos integrantes de BTS comprenden, por lo que no dudaron en agradecerle a todos sus fans.

Esto no podría ser sin su amor y apoyo. Ganador de 'Group of the year' de VMA: BTS. Gracias a todos, ARMY", declararon los famosos