Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy 29 de agosto para tu signo: ¿Cuáles son las predicciones del día?

Ciudad de México.- Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy lunes 29 de agosto del 2022 para tu signo zodiacal. Aquí conocerás las predicciones del día en asuntos de amor, trabajo, dinero, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Este día tendrás ganas de conocer a una nueva persona, alguien que te enseñe cosas nuevas sobre el amor. En asuntos financieros, estás mejor que nunca, así que aprovecha e invierte.

Tauro

En la oficina estarás mejor que nunca con tus jefes, todo gracias a tu dedicación. Ten cuidado con a quién le comentas tus futuras metas laborales, hay envidia y celos cerca de ti y tus seres queridos.

Géminis

Descubrirás algo que no sabias de tu familia, como que tuvieron un miembro que no conocías. En salud, cualquier estudio que te hagas saldrá muy bien para ti. Solo no abuses de tu energía y trata de descansar más.

Cáncer

Una persona te estafará en estos días, así que ten cuidado con lo que firmas. Si una persona a la que invitaste a salir te dice que mejor para otra ocasión, no te deprimas, todo ocurre por algo. Bebe más agua.

Leo

Si quieres una relación seria, debes darte ese lugar y hablar con gente que te trate con dignidad y respeto. Deja de esperar más de los demás, ellos solo te darán el amor que creen que es el adecuado. Aprende a recibir cosas mejores.

Virgo

Agosto ha sido un mes complejo para ti en temas de amor, pero verás que el siguiente mes los astros te darán una sorpresa, ya que has aprovechado esta oportunidad para crecer y conocerte mejor.

Libra

Solo tu sabes el dolor que te causó esa ruptura, así que no dejes que gente minimice tu sentir. Si algo te incomoda, mejor sal de ahí. Tienes que ponerte como prioridad. Estás algo cansado porque no has dormido bien, escribe en tu diario.

Escorpio

Una persona hará algo que no te gustará, y tendrás que aprender a hablar sobre eso. En el trabajo tendrás una buena jornada con la gente que te aprecia. Una reunión familiar será muy especial para ti.

Sagitario

En unos cuantos días recibirás una buena noticia sobre tu salud, así que ten calma. Trata de tener todos tus pagos en orden. Recuerda que si tienes pensamientos de abundancia, todo saldrá bien para tu persona. Come más verduras y tu digestión mejorará.

Capricornio

Un encuentro con alguien del pasado te ayudará a reflexionar sobre tu futuro. Piensa bien antes de compartir tus emociones en tu trabajo, no todo el mundo es de confianza para ti. Haz más ejercicio y dormirás mejor.

Acuario

Una buena noticia hará que inicies la semana con la mejor de las energías. Si aún no concluyes un trámite profesional, va siendo hora de que lo priorices y termines de una vez por todas. No es malo tener nuevos encuentros si estás soltero.

Piscis

Gran momento para adquirir un seguro médico, verás que te hará mucho bien en el futuro. Cuida mucho tu sistema digestivo en estos días. El ejercicio es muy bueno, pero no debes exagerar en esa actividad.

Fuente: Tribuna