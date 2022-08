Rompe el silencio: Britney Spears filtra un AUDIO donde revela los abusos que sufrió por su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del domingo 28 de agosto, la cantante de pop Britney Spears, sorprendió a todo el público al filtrar un audio de más de 20 minutos de duración en donde aborda cómo fue estar bajo la tutela de su padre por muchos años, periodo en donde ella no podía tomar decisiones por sí misma y tampoco disfrutar del dinero que había conseguido hacer a lo largo de su carrera, algo por lo que además manifestó que su familia fue la que más abusó de ello, lo que llevó a su madre a dar replica.

"No obtengo nada compartiendo todo esto. Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente [por] montones, montones de dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista formal", dice el audio.

Aunque dejó claro que difundía su verdad sin obtener nada a cambio pese al rumor sobre los 15 millones de dólares que obtendría, la intérprete de temas como Baby one more time, Sometimes y Hold me closer, insistió que siempre se sintió como "una máquina" que se encargaba de cumplir con conciertos y obtener ganancias, algo por lo que recalcó que a lo largo de los años su familia la había "matado" pues además de explotarla, la obligaron en 2019 a ingresar a un centro de salud mental debido a que ella no estaba de acuerdo con realizar un movimiento de baile.

"Sentí que mi familia me tiró. Actuaba para miles de personas por la noche en Las Vegas, la emoción de ser un artista, las risas, el respeto… Era una máquina. Yo era una maldita máquina, ni siquiera un humano. Fue una locura", narra.

La fuerte declaración hecha por la cantante, también confiesa que en diversos eventos, ella estaba obligada a desnudarse enfrente de otras personas y hasta de tomar terapia, todo con la finalidad de hacerle creer que ella necesitaba de los suyos bajo un argumento amenazante. "Si no haces lo que decimos, te mostraremos quién es el jefe". Cabe destacar que tras lanzar este audio y hacerse viral, la intérprete optó por borrarlo; sin embrago, ya había sido retomado por internautas quienes lo mantienen aún en las plataformas digitales.

Tras conocerse este audio, la madre de la cantante, Lynne Spears le dio réplica pues cabe mencionar, en este polémico relato Britney mencionó que siempre se sintió abandonada por su propia madre cuando ella estaba bajo la tutela de su padre, declaraciones que ya había hecho en el pasado y donde incluso la también bailarina filtró conversaciones en donde ella le pedía ayuda, mismos que no fueron respondidos y por lo que insiste en tal abandono.

"Britney, ¡toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!", escribió la madre de Spears en redes.

Aunque el mensaje de la madre de Britney Spears ha sido criticado por internautas, ella lo finalizó con un mensaje de amor, pues ha insistido en que espera poder aclarar todo en privado y no mediante declaraciones de este tipo; no obstante, para la intérprete de Toxic, no hay nada que aclarar co su familia y en repetidas ocasiones ha manifestado que prefiere seguir distanciada de ellos.

"Te amo mucho, pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado", concluyó.

