Se desfiguró: Tras dejar TV Azteca y 18 años retirada, protagonista de novelas vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien acabó desfigurada en el pasado, sorprendió a todos los televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que hace algunas horas 'reapareció' luego de llevar 18 años sin hacer telenovela ni en Televisa ni en TV Azteca. Se trata de la famosa uruguaya Bárbara Mori, quien se encuentra en medio de la polémica por la pelea entre su hijo Sergio Mayer Mori y su exnuera, Natália Subtil.

La oriunda de Montevideo llegó a la CDMX cuando apenas tenía 12 años y uno de sus primeros trabajos aquí fue siendo mesera de diversos restaurantes. Posteriormente decidió estudiar actuación en el CEA de Televisa pero no los concluyó y posteriormente se cambió a la escuela del Ajusco, Cefat. El primer melodrama que realizó Tric-Trac fue en 1997 y posteriormente dio el salto a la fama con la novela Mirada de mujer.

Mori también participó en otras exitosas producciones del Canal Azteca Uno como Al norte del corazón, Azul tequila y Súbete a mi moto, hasta que en 2004 decidió cambiarse de televisora y firmó su primer contrato para trabajar en la empresa de San Ángel. La uruguaya fue elegida como la protagonista de Rubí producción de José Alberto 'El Güero' Castro, en la cual se cuenta la historia de la ambiciosa y malvada 'Rubí Pérez'.

En el melodrama Bárbara lo perdió todo y acabó en la ruina y desfigurada durante el episodio final, el cual es uno de los más recordados de todas las telenovelas mexicanas. Pese a todo el éxito que consiguió con este proyecto, la exesposa de Sergio Mayer dejó las novelas y en un reciente encuentro con la prensa descartó que vaya a regresar pronto: "Telenovela no sé... las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me atraen", dijo ante las cámaras del programa Hoy.

Fuente: Tribuna